以色列總理尼坦雅胡： 不論有無停火協議 照攻拉法

以色列總理尼坦雅胡週二承諾，將對加薩走廊南部的拉法城市發動進攻。拉法市目前容納了數十萬名巴勒斯坦避難民，他們正躲避持續7個月的戰爭。 路透社報導，尼坦雅胡表示，無論有沒有達成協議，以色列都將進入拉法摧毀駐紮在那裡的哈馬斯部隊。以色列和哈馬斯目前正在談判一項停火協議，旨在釋放人質並為這個被圍困的加薩地帶帶來一些緩解。 根據尼坦雅胡辦公室發布的聲明，尼坦雅胡在一次與被哈瑪斯武裝分子扣留的人質家屬會面時表示：「我們無法在未實現所有戰爭目標前就停止戰爭，這是無疑的。無論有沒有達成協議，我們都將進入拉法，消滅駐紮在那裡的哈瑪斯部隊，從而取得全面勝利。」這是內塔尼亞胡曾誓言要在這場戰爭中取得「全面勝利」，並面臨其民粹主義執政夥伴的壓力，要求在拉法發動進攻。以色列稱拉法是哈馬斯最後一個主要據點。 最近幾天，以哈雙方正就能夠達成避免以色列進攻拉法的停火協議進行談判，露出正面的看法。包括以色列最重要盟友美國在內的國際社會，已就以色列一旦進攻拉法可能給平民造成的命運表示擔憂。 尼坦雅胡一再拒絕以釋放人質作為停止戰爭的條件，並表示對拉法發動進攻至關重要，因為要消滅哈馬斯武裝分子，而這些分子在10月7日對以色列發動了導致這場衝突的襲擊。如果他同意達成協議，他的政府可能會遭到威脅，因為內閣中的強硬派要求對拉法發動攻擊。