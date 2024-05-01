酒酣之際，竟是一招借刀殺人！資深企管顧問奇遇記

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《街頭商學院》以故事敘事法，帶出企業各階段面臨的管理難題。跟著企管顧問Q深入台灣不同業界，破解企業創業創新，以進行成長與轉型的關鍵密碼。

住在舒適的飯店，是客戶提供給顧問的最好回饋，沒有之一。根據醫學報導，人腦佔一個人整天消耗能量的25%。五星級飯店，吃得好、睡得好，顧問沒煩惱，也才能專心在客戶的策略上提出最佳解方。

身為客戶端的專案負責人，曹副總在專案報告的前一晚為了感謝越志團隊這幾個月來的努力，特別安排了凱賓斯基飯店高檔西餐廳一起用餐。

這幾個月不是在高強公司附近簡單吃個飯，要不就是請高強訂便當到會議室。若在飯店，也都是叫room service，還真是沒有在這家住了這麼久的飯店餐廳用過餐哩！聽說他們的牛排是採用第6至12根的熟成頂級牛肋排，一想到鮮嫩多汁的美味牛排，加上隔天就是辛苦了4個月的結案報告，Q整個人心情都放鬆了起來！「這才是傳說中企管顧問應該要有的生活嘛！」他在心中這樣跟自己說著。

在餐廳等曹副總的同時，3人飲著氣泡水。豔文一向很會講笑話，在這等待的時間也分享以前幾個專案的糗事，有些是發生在客戶端，有些是發生在他自己身上。

其中一件是家中的事。「我太太能力很好，只是個性有點急就是了。」喝了一口氣泡水後繼續：「有多急呢？有時候我倆從台北開車回她嘉義娘家，她會嫌我開車太慢，她要開。要開也就算了，嘉義才要下交流道，她在台中就打方向燈了！」Q聽到這段笑到一個不行，眼淚都流出來了！

他是一位很會自娛娛人的老闆。Q自從瞭解了豔文對自己的用心後，就認定他是一位值得跟一輩子的學習榜樣，毫無懸念。

聊著笑著，曹副總從餐廳門口走了過來。

Q坐在豔文跟成寶對面、斜眼可看到餐廳入口的位置。曹副總一走進來，就立刻吸引Q的目光。與平常長褲、平底鞋、素顏的裝扮不同。今晚的她，穿著黑色深V蕾絲針織衫、米色格子短裙、紅色細跟高跟鞋，明顯是有擦口紅，也放下了長髮。

一看到她，Q就站起來歡迎，豔文跟成寶見狀也起身並轉頭歡迎。豔文看起來很淡定，而成寶，則明顯被驚豔到。曹副總露出她那短裙下高挑白皙的雙腿，很難不引起男人遐想。現場許多人在曹副總這段20公尺的路程，也盯著她看。今晚的曹副總，是整間餐廳的亮麗明珠。

不知道是否太性感了，她連講話也與平常不一樣，變得比較溫柔：「3位顧問，抱歉。我遲到了！」

「沒關係、沒關係，我們也才剛到！」成寶說。其實，他們3人已經聊了20分鐘。

大夥兒都點完餐後，曹副總也幫大家再加點了Moët et Chandon香檳酒。

「來，舉杯，謝謝黃顧問、呂顧問跟游顧問你們幾個月來這麼努力幫我們尋找轉型方向！」4杯香檳杯碰在一起的清脆音，加上淡黃色香檳裡往上串浮的嘶嘶氣泡聲，以及曹副總的事業線及美腿。「天啊，這些日子以來的辛苦，都值得了！」Q心裡想著。過去幾個月沒有陪到瑪莉的時光，也先不去想了！

還不只如此。這牛排，應該是Q這輩子以來吃過最好吃的了。剛好的3分熟，鮮嫩多汁，搭配紅酒，這一頓真是沒話說。感謝曹副總！

席間，豔文一樣幽默，逗得全桌開心地笑。成寶則時不時稱讚曹副總年輕有為，這麼年輕就已經擔任這家公司副總。就在一次成寶誇讚時，曹副總接著說：「呂顧問你見笑了，小女子要跟你們顧問學的還不少。經過這幾個月的專案，金董跟我也發現高階主管們在管理上要精進的還有很多呢！」想不到曹副總是一位身段這麼軟的女子。Q之前對她的冷酷印象，真是誤會她了。

「不要這麼說。」成寶說。「大家在各自領域專精。在觸控面板領域，也沒人比你們強啊！你們個個都是人才！」他真的很懂得怎麼捧客戶。

「說到人才，我們公司即將有第二成長曲線，也開始要轉型了。顧問是否觀察到有主管跟不上公司的成長？」正在埋頭享用最後幾口牛肉的Q感覺這問題怪怪的。

「什麼意思？」豔文問。

「你們在訪談製造部蔡副總時，有沒有發現他跟其他一階主管都不一樣？」

「怎麼說？」

「我就直說了。製造部的蔡副總，從公司草創到現在，很有貢獻。」曹副總說：「但隨著公司要跨入到不同領域，我個人覺得需要有更好學經歷、更開放心胸的高階主管。我看過各位顧問明天即將提出的結案報告，我們轉型的方向未來會卡在蔡副總那個單位，難以前進。」聽到這裡，Q覺得她講話太直接了。想不到，還沒結束。

她繼續說：「根據我在公司多年與他共事經驗，他會有各種理由反對我們接新產品。簡單來說，他就是一位不想進步的主管，他也是該部門的天花板。因此，我希望顧問可以跟我們董事長說，蔡副總不適任。」她以異常平緩的語氣說出這驚天的一段話！

聽到這一段，Q在嘴巴中咀嚼的這口牛排吞得特別費力。高級瓷盤上還剩下一塊牛肉，但他似乎被這冷凝的空氣給凍住了，沒有繼續叉起這塊最後的牛肉。

雖然這是高雅的西餐廳，但其他桌說話的音量突然間都變得非常大聲，只有這桌異常安靜。很尷尬，至少他自己這麼覺得。他想看豔文跟成寶會怎麼接話。

看來成寶不打算回話，只是苦笑，轉頭看著豔文。

豔文聽到這段話後，將右手拇指托住下巴，食指放在鼻下人中處做思考狀。大約15秒後，他深吸一口氣，點頭嚴肅地說：「嗯，我知道了！」

之後，豔文轉移話題。並在最後代表越志團隊謝謝曹副總在專案期間的各項協助，尤其是準備這麼好的住宿環境。之後，就以紅酒乾杯作為今晚的結尾。

因為太勁爆了，一開房間門，將全身衣物直接脫掉後，Q整個人裸身直接泡進放好熱水的浴缸裡。這已經遠遠超過他在MBA期間學習到的任何一項管理知識了。還好，現場有兩位資深顧問在。不對，應該說，還好有豔文在。如果只有他自己一個人，肯定完全無法接話。

此時的他，將兩腳大字形翹在浴缸上，兩手托著頭，看著天花板呈現發呆狀。開啟旁邊音樂旋鈕，邊聽輕柔水晶音樂，邊思索晚餐最後曹副總那一段話。沉澱心情，也試圖理出一個頭緒。

一段時間後，他想通了。

研發部莊協理之前提到曹、蔡兩人經常在會議中吵起來，這兩人彼此不對盤。曹副總在訪談時提到「淘汰無法跟著公司成長的人」，是否就是醞釀這個氛圍，想要借由顧問的嘴巴，讓董事長對蔡副總產生不佳的評價，好讓他離開這家公司？

會不會每次在跟金董會議時，曹副總也在觀察金董對越志團隊的信任感。時機成熟，因此利用今晚精心打扮，也趁大家酒酣之際想要卸下越志顧問們的心防，取得顧問們的口頭承諾？

「天啊，這也太有心機了吧！」Q突然覺得有種中了圈套的感覺。

在蘇州的最後一晚，還是一如往常，在睡前打了電話給瑪莉。瑪莉在電話中很高興Q在隔天就會飛回台灣。掛上電話前，瑪莉特別說：「親愛的，想你喔！希望可以趕快跟你抱抱。」

「我也是。」但此時他心理卻忐忑不安。

隔天早上9點20分，一上了出租車在前往高強的路上，豔文照樣很溫暖地問候兩位昨晚睡得如何。成寶說「還不錯！」Q則回答：「有點太晚睡了。」最後他還是按耐不住問了豔文：「曹副總昨天這麼說，請問豔文等一下打算怎麼跟金董講這件事情？」Q現在有點擔心蔡副總會不會被奸人所害。

「就見招拆招囉！」之後豔文跟成寶兩人就呵呵地笑了出來。Q心想，你們兩位怎麼還笑得出來！

10點，結案報告準時開始。當初起始會議的所有成員也都在場，當然也包含曹副總及蔡副總。曹副總完全恢復之前的冷酷樣子，好像昨晚的事情都沒發生過一樣。而蔡副總，則是不知道大難即將臨頭，還是一如往常的憨厚樣。

整場報告完整提出高強公司的願景、使命、未來10年轉型目標，以及各部門對應的策略方針。

在越志提出的各項轉型建議中，與高強公司過往營運最不一樣的一項建議是，在內部成立一個「高強加速器」，協助新創公司加速成長。

為何要協助別家公司，而且是失敗率極高的新創公司發展？越志在簡報中提到有以下幾點原因：

1. 投資新創。在醫療、軍工及車輛等未來重點發展領域，由於高強並不具備產業知識及人脈，與其自己發展，可考慮成立一個具有投資功能的加速器，投資新創。這功能，就是所謂的「企業創投」（Corporate Venture Capital，CVC）。因為許多新創擁有極佳的技術，但發展到某一階段缺乏資金、市場拓展資源。若這時高強投入資金，將有助於新創將該技術朝商品化發展。若適合，後續可進行併購。

2. 建立生態圈。由加速器整合高強各事業發展功能別主管，提供新創需要的管理知識。除了內部，也可與外部專業顧問合作以增加多元化業師。越志也允諾在這部分可提供協助。結合1跟2，高強也將逐步建立在醫療、軍工及車輛等未來重點發展領域的生態圈。

3. 開拓市場。高強內部事業單位與新創就醫療、軍工及車輛等重點領域共同開拓新市場，積極建立公司第二、甚至是第三成長曲線。在這部分，高強在績效考核上，可以設立「與新創合作」的質化與量化指標。如此一來，將讓事業負責人願意跨出去跟新創合作。

「高強加速器要成功，負責人應該要有什麼條件？」針對此建議，金董問道。

「幾個條件。1、熟知高強內部各事業單位運作，並可跟各事業單位負責人直接對話者；2、負責過事業P&L（盈虧）者；3、瞭解新創圈，或新創網絡豐富。第3個條件目的是讓高強有源源不絕的新創公司可供評估與合作。」豔文帶著笑容回答。

「1、2沒問題。但3這個條件，高強內部恐怕沒這樣人選。」

「那我會建議金董可以派一位內部的人選當加速器的頭，搭配一位外找且符合條件3的人。他們倆共同合作。」

成立加速器這個建議對高強而言非常新鮮，金董表示這的確是個可以嘗試的轉型模式之一。

整體而言，金董相當滿意專案整體的產出，也說公司會投入必要的資源給各部門，並鼓勵主管將今天的產出帶回去跟部屬溝通。「公司上下充分理解，動起來比較快，也比較有機會產出我們公司的第二成長曲線！」看得出來金董晚上可以睡得比較好了。

部分主管看起來很期待後續，Q特別注意的2位副總則沒有特別表情，踢爆高層鬥爭的研發部莊協理也是一副撲克臉。「曹副總講得也許沒錯，蔡副總的能力及態度也許不適合高強的未來。但越志就這樣砍掉一位高階主管，好像也不大對。」他心裡思忖著。

報告結束後，豔文走過去在金董耳邊說了點話後。金董向大家說：「大家就回去各自忙，我跟黃董再聊一下。」說罷，豔文以眼神示意成寶也將Q帶離現場。會議室就只剩下金董跟豔文兩人在內，不知道談了什麼。

10分鐘後，金董送3位顧問到大門口。專案正式結束，金董跟曹副總在大門目送越志顧問坐車前往機場。