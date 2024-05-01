曠世奇派年銷千萬支，一支雪糕背後擴產計！「南僑小金雞」皇家可口拚興櫃，如何創年營收22億、熱賣30年？

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杜老爺、曠世奇派等耳熟能詳的冰品，都出自南僑旗下的皇家可口。

成立30多年，冰品營收仍不斷增長，今年更將登錄興櫃。它，究竟有何長紅祕訣？

「時間拉得夠長，才看得出來公司禁得起考驗。」說這話的，是皇家可口董事長周明芬。採訪這天，她眼前擺了數十款在國內通路長銷的冰品，自豪地分享著。

1988年成立的皇家可口是南僑集團轉投資子公司。舉凡大眾熟知的杜老爺、曠世奇派，再到超商霜淇淋原料都出自它，是國內冰品製造龍頭，市占率逾3分之1。

「我們成立第7年開始賺錢後，沒有一年虧過錢。」周明芬自信地說，一開始設備投資成本高，以至於營收至少要達4億元才能損益平衡，但公司自損平後便穩定成長，至2023年，營收已突破22億元，堪稱南僑集團的「小金雞」。

眼見冰品市場愈來愈大，皇家可口近3年營收都維持每年兩位數的成長，南僑集團會長陳飛龍也拍板，透過IPO（首次公開發行）爭取更多資金擴產、營運，預計今年九月登錄興櫃。

擁有先行者優勢，是皇家可口在台站穩腳步的第一個關鍵。

先行者 首度引進甜筒雪糕

周明芬說，30多年前，台灣市面上大都是「枝仔冰」這類棒棍冰品，而如今常見的甜筒、雪糕和霜淇淋等品類，均為皇家可口率先開發上市。

舉例來說，1988年，皇家可口成立之初，便推出公司第一樣商品、也是台灣首支「甜筒」。周明芬不諱言，冰淇淋等產品源自西方，因此參考歐美、日本的產品趨勢，挖掘台灣還沒耕耘的市場，是他們能提前看到商機的竅門。

然而，有想法還要有技術。周明芬指出，當時最難做的其實不是甜筒內餡，反而是外層口感。為了保持外皮脆度，團隊在南僑既有的餅乾製造技術上，經過半年的反覆試驗，終於找出最合適的配方與保存方式。

其次，是母公司南僑集團的資源撐腰，讓他們能用原料做出差異化。「如果只看成本，什麼都不用做了，要看市場潛力！」周明芬說。

原來，當時西方雪糕早已普及，台灣卻因奶粉等乳品原料進口成本高，無人生產。本著不以成本為主要考量的經營思惟，加上南僑既有的進口原料和資金支持，讓他們找到機會切入。

於是，1991年，他們成功推出至今一年仍熱銷超過千萬支的曠世奇派。

儘管憑藉經典商品打下冰品市場的江山一角，但隨著海內外品牌紛紛搶進超商、賣場等通路，外界質疑，皇家可口會不會只是憑著經典產品吃老本？

「每年那麼多新品，最後能禁得起市場考驗的又有多少？」周明芬直言，許多冰品起初因為有新鮮感賣得不錯，但很快就被遺忘，能做到新鮮感、長銷同時並存，才是贏家。

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撰文‧徐采薇

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