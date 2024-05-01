電價推升房價 居住正義淪口號

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

520就任的賴政府面臨一個萬物皆漲時代，通膨巨獸四處遊盪，土地估價一層高過一層、營建物料成本增加，各界資金又將湧進房地產避險，推波助瀾之下，房價續漲，勢不可擋。

電價4月起全面調漲，產業界普遍將之轉嫁到產品，包括食衣住行在內，物價幾乎全方位調漲，中央銀行、中華經濟研究院等智庫估測，今（2024）年消費者物價指數（CPI）肯定會衝破通膨紅線的2％以上。

國立中央大學台灣經濟研究中心執行長吳大任指出，民生用電調漲將增加家庭支出，進而排擠其他消費，造成消費需求下降；真正會加深通膨的來自工業、商業電價調漲，廠商成本增加後將會轉嫁至商品、服務售價，使得物價上揚。

萬物俱漲 資金搶進房市

通膨居高，造成實質薪資負成長，上班族全成了窮忙族，價格明顯上揚的房地產，成為民眾保值的配置標的，消費者產生「再不買的話房價就會上漲」、「越晚買就會越買不起」等購買推力，進而帶動相關區域價格向上走。

而政府住宅政策之一、用意在於「鼓勵自住，協助青年購屋」的青安貸款專案，去年8月起提供更優惠利率，也催升房市買氣，內政部最新發布的住宅指數全數續創新高，2023年第四季全國住宅價格指數136.2，季增2.27％、年增6.81％，連續22季上漲，整體市況轉呈「量價俱增」。

同一時間，2023年第四季全國房貸負擔率42.66％，年增2.41％、續創歷史新高，房價負擔能力持續在偏低等級；全國房價所得比攀至9.97倍，寫新高，約當民眾不吃不喝將近十年才能買房，台北市房價所得比15.71居冠，約當不吃不喝15年以上才能買房，是買房最辛苦的直轄市。

社宅政策達標？有玄機

盡力加蓋社會住宅，是準總統賴清德對此問題的重要對策，2024年底前完成八年「百萬社宅」的大目標，也就是興建社宅增至25萬戶＋包租代管25萬戶＋租金補貼50萬戶，讓租者有其屋。為能落實最新的指示，未來凡是直轄市土地重劃，一律5％必須興建社會住宅，非直轄市也必須3％蓋社宅，「一定讓社宅的土地取得不虞匱乏，並解決青年與弱勢的居住問題。 」

居住正義為政府一再提及的口號，但實踐卻遠遠落後於期望，主因之一恐是社宅政策達標的計算方式有玄機，只要社宅工程決標均可列計算中；換言之，社宅不只是興建中、未完工，恐怕連未開工也算績效；此外，民間包租代管的社宅房源和登記受領有租金補貼的受惠戶數，也都算在內。

房價居高不下，居住正義喊得很大聲，民眾感受不大。營建成本上升，預售屋價格將面臨上漲，但更令人擔憂的是，萬物俱漲、再次引爆通膨，未來恐怕會有大批資金轉進不動產，對房價帶來雙重影響，民眾對居住正義的渴望仍遙遙無期。

面對「民怨之首」的居住問題，賴政府如何讓讓每個人都能夠享有安全、穩定和可負擔的居住環境，是能否扭轉少數總統形象，獲得民眾支持的最重要成績單。