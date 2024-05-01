碳有價時代 綠色通膨將來襲

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綠犀牛來了！減碳趨勢成顯學，為達2050淨零碳排政府將開徵碳費、企業成本再加一成，各項日常公共交通費用也將陸續調漲，能源和數位雙轉型的另一面是牽動綠色通膨來襲，經濟發展和環境保護短期間難以雙贏，成為520賴政府的嚴峻考驗。

全球198個國家在聯合國氣候變遷大會達成共識，宣示要轉型、脫離化石燃料、達成2050年淨零碳排目標，而台灣產業以外銷導向為主，在減碳政策上也不落人後，力拚與世界接軌並行；但在推動減碳同時，也提高了原物料價格及供應鏈的製造成本，尤其是能源密集型產業的負擔最沉重，掀起了綠通膨的浪潮。

台灣經濟研究院研究五所所長陳詩豪指出，碳費是推動能源結構轉型、減少碳排放的必要手段之一，台灣同時間要進行包含風能、光電等再生能源基建與市場化，還要讓人民滿意於想要的清潔能源，「發生綠色通膨是天經地義的事」，政策面必須有所選擇，不然企業得面對沈重的成本壓力，最終勢必要從消費者身上討回來。

關於課徵碳費，環境部原訂Q1要定案，卻因各方雜音遲遲無法拍板費率，令業界焦慮。因應產業外移的效應，環境部碳費徵收子法中納入碳洩漏風險係數值，並強調碳費徵收重點在於自主減量，若排碳大戶不提自主減量計畫，就得繳納一般碳費費率，反之，若企業提出自主減量計畫，依產業別可享不同程度的優惠費率。

符合高碳洩漏風險產業依照不同階段給予2折、4折及6折的優惠，非高碳洩漏風險產業則享2.5萬噸扣除額。

另外，提出自主減量計畫的產業，在環境部公告的2種測量方式中擇一，可再享不同程度優惠。若採用符合國際高標準SBTi（科學基礎減量目標倡議）方式，可有較大程度優惠費率。

各類物價成本高漲是既成事實，市場正在「消化」漲電價的副作用，隨著碳費帶來的壓力更令人憂心。專家普遍認為，史無前例的綠通膨與過往通膨起因不同，減碳成本導致的物價上漲，恐怕不是貨幣政策或財政措施就能緩解，得靠規模經濟來降低成本。

基於淨零低碳為國家長期目標，中華經濟研究院訪談企業後，對新政府提出三項可行解方：一、政府鼓勵和輔導建置智慧化能源管理系統，技術創新及人才培育等著手；二、藉由稅收優惠、資金補助，提升建築物強化節能的減碳誘因；三、推動強制性節能規定，持續延長大戶節電1％的規定，增加企業節電誘因。