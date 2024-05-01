「Share Love幸福公益市集」5月4日於高雄市復興國小舉行

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高雄市復興國小與幸福放送站聯手打造「Share Love幸福公益市集」，預計於5月4日（六）9:30-15:00，於復興國小盛大舉行。市集結合了復興國小本身的母親節活動，除了有精彩的表演節目、豐富多元的特色美食及文創商品攤商外，亦設有愛心義賣區，期以為復興國小爭取更多資源，進而幫助棒球隊小球員們追夢。

發起這次活動的「幸福放送站」站長周忠信表示，當初成立幸福放送站這個平台，就是希望能傳遞更多社會的正能量。因緣際會之下，得知復興國小棒球隊雖然作為傳統棒球名校，但在資源上還是有匱乏之處，因此他主動籌辦這次的幸福公益市集暨二手義賣會。

周忠信站長提到，很感謝這次活動有許多公益攤商願意加入，一共將近50家的攤商共襄盛舉，包含各式特色餐點及手作商品。學校方面也邀請新住民團體前來設立多元文化攤位，讓參加市集活動的大小朋友，除了好吃好玩之外，更能寓教於樂體驗各國不同文化。

本次參與的攤商們也捐出當日部份所得，共同響應公益，其中董師傅麻糬、牛忙牛排更是全數將當日所得捐出。市集活動安排了精彩多元的表演，包含直笛團、鄉土及客家歌謠、跳唱組曲、說故事、多元文化走秀、弦樂團…等。蔡進元校長與社區大學共同為現場演奏浪漫薩克斯風，以及熱心公益的魔術協會安排廣受大小孩子喜愛的魔術表演。

在幸福放送站的登高一呼下，許多民間社福單位及公益團體紛紛主動來參與這次的活動，同時也有許多球星在比賽練習之餘，仍不忘投身公益，號召大家一起來幫助曾經栽培他們的母校，包括畢業於高雄市復興國小少棒隊的味全龍隊球星陳品捷、林逸達，以及台鋼雄鷹的顏郁軒、顏清浤、黃秉揚、陳飛霖等選手，皆錄製影片為活動宣傳，希望號召更多人一同來參加。

Share Love幸福公益市集，歡迎市民朋友一起到高雄市前鎮區復興國小共襄盛舉，發揮愛心點亮棒球的未來之光！相關活動資訊也歡迎上「周忠信 幸福放送站」臉書粉絲專頁搜尋，https://www.facebook.com/profile.php?id=100094654672639&mibextid=ZbWKwL