台股4月三溫暖 5月非電領盤 專家點名7大題材股

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政策作多 5月台股多頭續航

準總統賴清德就職在即、台股520行情蓄勢待發，30日因美國聯準會（Fed）利率決策會議即將舉行、五一勞動節休市一日，尾盤突遭部分外資以台積電摜壓突襲而跳水114點，加權指數終場翻黑下跌98點，收20,396點、跌幅0.48％為主要亞股中最弱，成交量縮減至3,645億元，但連日V轉拉抬下，4月的台股月線順利連三紅。

法人表示，台股4月驚險掠過季線後大反轉，回到所有均線上方，展望5月，伴隨著520行情持續衝刺，有望一舉攻克21,000點大關。

時序進入5月，台股也有四大展望或變數需留意。包括：一是美國大型科技股財報陸續公布，市場觀望美超微（Super Micro）、亞馬遜、超微（AMD）等重點AI股，市場普遍認為將優於預期，且科技股已過一段時間修正，有機會接棒非電族群領盤。

二是隨著美股陸續回到季線附近，市場風險情緒回升有助於台股樂觀信心；三是美國聯準會周四利率決策會議可能延後降息的利空逐漸消化，預期今年將降息1碼、時間落在9月，以配合11月美國將到來的選舉行情。四是加權指數5月估於19,300～20,800點前低至前高間大型箱型整理，但因今年是新總統上任，多頭衝刺520行情有機會一舉衝上21,000點大關。

據統計，近11年來的520前五天，台股上漲率為55％、平均漲幅1％；之後五天、十天上漲率均為82％，平均漲幅分別為1％、3％，若結果為上漲均漲幅在2％～3％間；520後60天上漲機率也有64％，平均漲幅約2％。

儲祥生分析，520後台股上漲機率較高，市場關注新內閣團隊提出政策利多，今年雖有國際經濟因素干擾，長多格局仍有望延續。重要政策題材股如危老都更、強韌電網、綠能、碳權、航太軍工、AI、半導體等，皆有機會在520前後輪動表現。