11季新高 國內Q1經濟成長6.51%

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近年台灣經濟成長率

主計總處30日公布經濟成長概估，在出口明顯優於預期下，第一季經濟成長達6.51％，優於原預測，為近11季新高，惟實質GDP季增年率（saar）落至近四季最低，顯示景氣雖持續復甦，但復甦力道和緩，並不強勁。比較各國近五年平均首季經濟成長，台灣以3.77％居亞洲四小龍之首。

主計總處也指出，假設未來三季維持預測，並更新首季的經濟成長，則今年經濟成長將上修至3.57％，比原預測高出0.14個百分點。

綜合統計處視察王翠華表示，今年第一季商品及服務輸出的實質成長10.21％，較預測數增2.8個百分點，除了出口優於預期，民間消費第一季成長4.14％也高於今年2月的預測3.90％，消費動能還不錯。

至於外界所關注的民間投資，其中運輸工具延續成長態勢，營建工程與知慧財產投資也有成長，惟機械設備投資持續縮減，王翠華指出，這主要是由於半導體業營的運狀況不如預期，以致廠商緊縮投資規劃所致，因此第一季資本形成實質負成長4.47％，不如原預測。

綜合出口、消費及投資的實質GDP年增率（經濟成長）概估達6.51％，比原預測5.92％來得高，並創下近11季新高。這代表景氣強勁復甦嗎？王翠華表示，首季經濟成長率較高，是去年基期偏低所致，事實上，首季實質GDP季增年率（saar）僅1.13％，反映復甦力道是和緩的。。

衡量季經濟成長，除了我們慣用的實質GDP年增率（yoy），還有實質GDP季增率（saqr）及實質GDP季增年率（saar），首季yoy雖創11季新高，但saqr、saar皆創近四季最低，分別是0.28％、1.13％，顯示復甦力道並不強勁。

王翠華綜合近五年（109年Q1～113年Q1）平均首季經濟成長率指出，台灣為3.77％、南韓2.2％、新加坡2.6％，香港首季經濟成長雖尚未公布，但從過去四年經濟表現相對疲弱研判，台灣近五年首季平均經濟成長率居四小龍之冠，表現相對穩健。

主計總處將在5月下旬召開國民所得評審會，修正經濟預測，昨日雖未預測，但如果以首季概估數取代預測數，未來三季預測維持不變，則今年經濟成長預測將由2月所估的3.43％上修至3.57％。