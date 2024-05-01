大陸改革風向球 三中全會7月登場

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中共中央政治局30日召開會議，延宕多時、具有改革開放象徵意義的第二十屆中央委員會第三次全體會議，將於7月召開。會議強調要依地制宜發展新質生產力、突破關鍵核心技術，透過超長期特別國債與專項債的財政支出、利率與存款準備率等貨幣政策工具，加大對實體經濟的支持。

綜合陸媒報導，30日的政治局會議由中共中央總書記習近平主持，主要分析當前經濟形勢和經濟工作，審議「關於持續深入推進長三角一體化高質量發展若干政策措施的意見」等。會議提到，當前大陸經濟持續回升向好，但面臨諸多挑戰，主要是有效需求仍然不足，企業經營壓力較大，重點領域風險隱患較多，國內大循環不夠順暢，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升。

會議並針對房市問題，提出要持續防範化解重點領域風險，繼續堅持因城施策，切實做好保交房工作；要結合房市供求關係的新變化，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施。

會議並指出，要靠前發力有效落實已確定的宏觀政策，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，保持必要的財政支出強度；要靈活運用利率和存款準備金率等政策工具，加大對實體經濟支持力度。

因地制宜發展新質生產力也是本次會議討論的重點。將加強國家戰略科技力量布局，加快突破關鍵核心技術，統籌推進傳統產業升級、新興產業壯大、未來產業培育，在更大範圍內聯動建構創新鏈、產業鏈、供應鏈。

〈小檔案〉中共二十屆三中全會

自1978年12月中共十一屆三中全會啟動大陸改革開放以來，歷屆三中全會，多聚焦經濟及改革發展等重大問題，並通常選在召開中共全國代表大會（黨代會）隔年的9月至12月間舉行，備受國際關注。譬如，中共「二十大」是在2022年10月召開，因此二十屆三中全會照理應在2023年9月至12月間召開。

先前，二十屆三中全會的延宕曾經引起外界揣測。今年初，外界預料，二十屆三中全會很可能會延遲到3月份大陸全國「兩會」（人大、政協會議）後再召開，而「全面深化改革」將是本屆三中全會的核心議題之一。