台積殺尾盤 月線仍連六紅

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台積電月K連六紅

台積電於4月最後一個交易日「豬羊變色」，尾盤以1.6萬張摜壓10元，以790元跌5元作收，使得4月漲幅收斂至1.41％，惟仍創下月K連六紅、2020年來新高，同時，連六紅期間，股價及市值激增，都寫歷史新紀錄。

面對股價漲多、窄基指數成真，法人對台積後市偏保守看待。

統一投顧董事長黎方國指出，台積電4月18日法說會沒有太多亮點，如今傳出因台積電占加權指數權重逾三成，造成加權指數成為窄基指數，擔心美系外資無法透過台指期避險操作，進而影響對台積電作多意願，對台積電後市看法偏向保守。不過，台積電法說釋出AI仍是主要成長動能，仍看好台積電是AI股最重要成份股的趨勢。

萬寶投顧董事長朱成志則認為，窄基指數對台積電股價影響不大，但因股價已漲很多，股價之前已碰到「8字頭」、已充分反映基本面，而台積電現貨表現也比ADR相對強勢，加上進入第二季淡季，短期內股價沒有再大漲的爆發力，以整理格局居多，接下來靜待第三季旺季表現。

針對台積電法說會釋出看好AI、高速運算（HPC）需求持續強勁，未來CoWoS先進封裝將持續供不應求，另外，運算效率可提高30倍、能源使用效率改善25倍的輝達GB200下半年將登場，AI仍是未來市場主軸，法人看好下半年台積電展望。

台積電4月30日走勢穩步走高，盤中最高來到802元上漲7元，但尾盤最後一筆以1.6萬張大量，直接將股價摜壓10元至790元收盤，成交量放大至4.16萬張，以外資買進3.02萬張、賣出2.63萬張，買超3,936張來看，市場認為，尾盤爆量下殺是外資以ETF或基金調節的「傑作」。

法人表示，市場工具要很多元，一旦美系外資因加權指數入列窄基指數，無法以台指期避險將影響其參與現貨市場操作，目前美系外資包括摩根士丹利、摩根大通及高盛等，在台股的能量大，少了期貨避險管道後，操作恐不順暢。

法人強調，由於台積電占台股權重達到三成以上，在台積電股價難有大漲機會下，台股也不易出現大漲行情；而台積電月K連六紅，也成為推升台股月線連三漲的主要功臣。