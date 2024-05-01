全球AI軍備賽開打 台積絕對受惠？法人最新看法出爐

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護國神山台積電首季美元營收年增近13％，單季每股稅後純益（EPS）8.7元，寫下同期新高，業績表現優於預期，法人普遍認為，全球科技大廠全力搶攻AI商機的軍備競賽帶動下，有利台積電訂單能見度提高，且台積電先前發布營運財測目標，第二季仍將維持成長趨勢，樂觀期待台積電5月營收可望維持增溫軌跡。

時序進入第二季，電子產業傳統淡季來臨，惟去年人工智慧加速器晶片需求爆發，帶動先進製程乃至先進封裝產能吃緊，特別是美系四大雲端服務供應商（CSP）力拚算力領先，持續擴大投注資本支出，能見度甚至拉高至2025年，不論輝達、超微、英特爾所推出新世代超級晶片或科技大廠客製化晶片（ASIC），身處全球AI供應鏈最上游的台積電，勢必連帶受惠，台積電第一季高效能運算比重衝高達46％，智慧型手機占比則回弱至38％，已見AI應用填補消費性產品低谷的實力。

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台積電第二季營收預估約介於196～204億美金之間，以中位數估算，營收季成長約在6.3％，大致符合市場預期的5％，第二季毛利率預估較為保守，主要是受到地震及台灣地區電價調漲影響，預計第二季EPS8.79元，仍將略優於第一季水準。

法人表示，過去長期以來，台積電營運預估值多相對法人圈保守，而該公司對第二季的預估數來看，仍將維持季增趨勢，事實上，去年以來電子科技產業進行的庫存調整已逐步進入尾聲，以近期多家科技大廠在法說會上釋出的訊息來看，產業不僅已擺脫首季谷底，第二季產業回升在業界已頗具共識，只是產業彈升力道的強弱仍待觀察，因此市場法人對於台積電5月營運展望仍持正向看法居多。