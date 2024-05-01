光寶科二路並進 搶食AI市場

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光寶科營運表現

光寶科技第一季稅後純益23.88億元，寫下同期新高紀錄，每股稅後純益（EPS）1.04元，光寶科技總經理邱森彬表示，業務二路並進，電源管理方面已開發完成AI電源伺服器解決方案，散熱方面已完成液冷散熱系統解決方案，包括浸沒式、櫃式氣冷及液冷的解決方案都已備妥。

展望2024年，光寶AI伺服器、ADAS影像模組、電動車充電方案、5G網通等高成長與高價值的產品線，可望推動營收逐季成長。邱森彬表示，光寶是以系統解決方案送交客戶驗證為出發，其中，液冷解決方案（櫃式氣冷及液冷）第三季將送交北美雲端服務供應商（CSP）認證，預估明年將會對公司產生助益。

由於AI伺服器的耗能遠超過傳統伺服器，帶動電源管理及散熱技術解決方案急遽發展，邱森彬指出，光寶強項在電力電子，今年將在越南、泰國及美國德州（第二季啟用）生產產能，其中德州主攻PSU電源供應器及BBU電池備援電力模組（sub-system）將跨足生產LEVEL 2～3領域。

邱森彬強調，光寶在資料中心完成液冷解決方案擁有四大關鍵優勢，首先光寶提供MCU全數位主動控制，另採獨家專利技術－以負載量進行主動式冷卻管理，第三步將整合電源、液冷、機構、軟體與系統管理解決方案，第四則提供全球製造與布署能力，為客戶打造完備的AI伺服器液冷方案。

展望第二季，邱森彬指出，光電、雲端及物聯網、資訊及消費性電子三大事業部門的整體營運可望較第一季成長，主要成長動能來自高價值核心事業，包含雲端運算電源、光電半導體及IT相關高階電源、智慧輸入裝置等，出貨有望逐步回溫。全年度在這些高價值事業的帶動下，有機會推動營收回到逐季成長軌道。

AI伺服器電源及雲端運算產品規格提升帶動，光寶第一季雲端電源營收年增超過一成。光寶持續開發新一代AI伺服器電源解決方案，其中5.5KW電源、33KW/power shelf（機櫃式電源）已陸續交貨。透過整合與設計能力，進一步將集成磁性元件設計、散熱管理、數位化智慧控制等關鍵技術，開發8KW及更高功率密度和轉換效率的電源解決方案，以因應次世代AI伺服器高算力與高能耗的需求。