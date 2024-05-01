半導體需求回溫 三星首季淨利 年增逾3倍

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三星電子半導體事業自2023年連續四季虧損後，今年第一季（1至3月）終於恢復獲利，促成三星整體營業獲利在第一季達到6.61兆韓元（約48億美元），較去年同期大增9倍。

三星30日公布第一季營收年增13％至71.92兆韓元，淨利6.755兆韓元，與去年同期1.575兆韓元相比增加逾3倍，也高於分析師預期的5.345兆韓元，主因是晶片需求回溫。

去年高通膨、高利率打擊全球經濟環境，造成半導體市場需求低迷、庫存堆積。儘管人工智慧（AI）需求暴增為先進半導體帶來需求，但整體記憶體晶片價格暴跌，迫使三星減產以對，重擊其半導體事業。

報導稱，三星半導體事業在去年連四季虧損，終於在今年第一季達到1.91兆韓元營業獲利。三星預期AI浪潮，將推升下半年高頻寬記憶體（HBM）晶片需求成長。三星為搶攻AI商機，已自4月量產8層堆疊HBM3E晶片，並將自第二季開始量產12層堆疊HBM3E晶片。

花旗分析師也看好AI需求帶動三星NAND Flash晶片業績成長，近日將三星股票評等維持在「買進」，目標價設在12萬韓元，與30日收盤價77,500韓元相比溢價55％。花旗分析師稱：「我們預期AI運算接下來將面臨傳統硬碟瓶頸阻礙AI訓練，估計未來固態硬碟需求將使三星成為主要受惠者。」

三星30日重申，半導體事業的3奈米及2奈米製程皆「發展順利」。三星3奈米製程已在2022年開始量產，預計2025年2奈米製程也將開始量產。