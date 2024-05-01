瞄準4,000億利基型電源大餅 光寶科25億 入股日電源廠科索

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光寶科技橫向整合策略馬不停蹄，30日拍板取得日本上市電源大廠COSEL（科索）19.99％股權，雙方將合作搶食高達4,000億元利基型電源市場大餅。

光寶科本次策略聯盟投資額達25.3億元、計8,221千股，持股科索19.99％，並預計取得一名董事提名權及一名獨董建議權。

光寶科總經理邱森彬表示，本次策略聯盟是光寶跨入全方位電源的第一步，與日本科索布局具互補效應，將朝高成長、高價值的方向前進，預料未來將會有很多合作案逐步布局。

光寶科表示，與科索將在產品開發、製造、全球布局和業務拓展等多面向展開深度合作，將共同拓展彼此在工業自動化、半導體設備、醫療、運輸、網通、新能源產業等利基型市場的開發。

邱森彬補充，光寶科近年來在轉型過程中，持續多元布局，以市場為導向，優化產品組合。過去產品主攻中小型電源，集中在資通訊產品，採「大量少樣」模式，未來電源市場持續擴大，在利基市場方面，為「小量多樣」模式，包括工業自動化等領域都需要不同的電源，市場規模上看4,000億元。

科索社長Morio Saito表示，與光寶締結策略聯盟，是堅信在多變的全球市場、客戶多元需求的挑戰下，透過策略合作，融合雙方的技術能力，建構具備及時提供加值產品與服務的全球結構，將進一步提升兩家公司的企業價值及可持續成長的能力。