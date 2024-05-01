金控撒2,100億大配息 這3檔殖利率5％起跳

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盡力發出近300億元現金。國泰金控30日公布股利政策，每股將配發2元現金股利，若以30日收盤價50.5元計算，股息殖利率達3.96％，可列入金控前段班，國泰金今年現金股利配發率拉高到61.7％，是其近12年來最高配發率，亦即已「用全力」滿足投資人的期望。

■台新金5/2決定股利政策

14家金控已有13家拍板股利政策，共將發出2,093億元的現金股利，台新金5月2日董事會亦會決定股利政策，以台新金去年發逾60億元來推估，金控今年將發超過2,100億元的現金，應是金控成立逾22年來次高，可望成為金融股價續攻的動能，亦會台股帶來新活水。

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金控去年全年稅後逾3,652億元，創歷年第三，但隨著股市多頭，為爭取投資人的青睞，今年多家金控現金股利或整體股利都拼出新高。

■國票金配發率126％第一

14家金控中，目前以富邦金每股配現金股利2.5元、股票股利0.5元，共3元，暫居金控股息股利金額最高者，其次是國泰金每股現金股利2元。以30日收盤價計算現金殖利率，則以中信金的5.78％暫居最高，其次是華南金的5.07％。另就現金股利配發率來看，目前以國票金的126％最高，其次是玉山金85％。

■國泰金優於去年的0.9元

國泰金去年稅後純益515億元，年成長36％，因獲利表現佳，國泰金董事會拍板現金股利配發2元，優於去年的0.9元。

國泰金財務長陳晏如先前在法說會上曾表示，今年配發以現金為主，過去10年配發率約46％，今年會更積極，果然以近62％的配發率，是2011年之後最高的配發率；若以30日收盤價50.5元計算，現金股利殖利率高達3.96％，優於已公布金控的平均3.6％，在已公布股利的金控中排名第五名。

13家金控今年現金股利配發率平均近60％，有六家高於平均配發率，如華南、玉山、兆豐、國票、中信及國泰金，國泰金現金配發率達61.7％，創下國泰金2011年以來的12年新高，2011年時現金股利配發率是143％。

國泰金表示，股利政策主要綜合考量金控營運獲利成長，子公司業務發展需要，及配息對財務指標影響，發放現金股利後，雙重槓桿比及集團資本適足率CAR等財務比率，均仍維持穩健良好水準。