台幣Q1貶近4趴 壽險最匯賺

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壽險近期避險成本與稅前獲利

新台幣首季重貶近4％，壽險業進補，首季國外投資若完全不避險，兌換利益將高達5,443億元，創史上同期新高，帶動壽險首季稅前獲利上攻到960億元。

據金管會30日公布，3月新台幣續貶1.3％，壽險業3月國外投資若未避險有1,802億元的匯兌利益，第一季累積達5,443億元，創同期新高。多家壽險3月降低避險比重，整體避險比率從1月的70％、2月68％，3月進一步下滑到66％，創四年多來新低。

但因台美利差仍大，壽險業避險成本仍居高不下，3月避險工具成本332億元，已連續八個月單月超過300億元，但較1月的390億元稍微下降，主因應是多家公司趁新台幣貶勢時降低避險比率。

壽險業第一季花在傳統避險成本高達1,068億元，創同期史上新高，單季花出去的成本，幾乎快追上過去一年所付出的避險成本，若以此速度，今年避險工具成本將超過4,200億元。

壽險業正擬訂外匯準備金新方案，要拚5月初送件，以提高準備金沖抵比率，逐步降低避險比重，節省成本放在帳上，強化財務結構。

為讓壽險業能喘口氣，金管會亦承諾等壽險公會的方案送進來，將會以最速件處理。

為讓避險比重能逐步下降，壽險業晴天儲糧，趁新台幣持續貶值時，積極提存外匯準備金，今年依公式計算多家壽險提存上限再拉高，3月整體壽險增加外匯準備金302億元、創18個月新高，不過去年底因新台幣急升用掉不少，加上避險成本高時額外沖抵，3月底外匯準備金水位1,609億元，還不滿2,000億元。

除匯兌利益豐厚，台股首季大漲，有利實現資本利得，壽險首季稅前大賺960億元，已超過去年全年獲利；3月台股登上2萬點，壽險帳上其他綜合損益評價增加1,280億元，首季年增3,594億元，帶動壽險業至3月底淨值來到2.48兆元，為2022年以來的二年多新高。