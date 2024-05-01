金管會祭兩招監管 降溫ETF

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金管會ETF強化監理

台股ETF以近77％的年成長速度膨脹，金管會決定兵分二路強化監管。證期局副局長黃厚銘30日宣布兩大措施，一是台股ETF及所追蹤的指數，要強化評估成份股集中度及流動性，避免建倉及大額申贖時影響股價及流動性；二針對投信與網紅合作廣告行銷祭三大規範，6月底自律規範出爐、9月底前不合規部分要完成補正。

ETF從去年夯到現在，3月底規模已達4兆7,381億元，占投信基金規模61.08％，年增率達76.5％，其中，台股ETF更多達50檔、規模達1兆8,715億元，占投信基金24.13％，多檔台股ETF動輒數百億、上千億元，已具影響台股波動的程度。

黃厚銘指出，將要求投信對ETF及ETF所追蹤的指數，要強化評估成分股的集中度及流動性，投信要以其專業判斷，所挑的成份股、追蹤的指數在進場建倉、申贖時是否會影響股價，上市前就要先檢視是否發生流動性、或過度集中問題。

ETF指數第一關即由證交所及櫃買中心檢視，若有疑慮，且投信無法妥適控管，極可能不能追蹤該指數，未來若當紅的指數或多檔基金成份股過度集中，若同向買賣可能影響市場時，有可能新基金就不會過關，無法複製先前走紅的基金，但就可降低基金或成份股的重複率。

其次是交易所及櫃買將建立資料庫，定期檢視ETF持股狀況，防止不當影響個股及市場。

二為了防範投資人誤信所謂意見領袖，盲目投資，對投信與網紅合作的廣告行為，金管會亦規定，一是投信與網紅合作要有事前、事中、事後管理的內控機制；二是投信要與網紅簽約，明訂權利義務；三是投信要定期檢視合作網紅的廣告行為，符合自律規範，且投信投顧公會要每季抽查。

黃厚銘說明，若投信違反自律規範，公會可罰錢、糾正，金管會也可對投信作行政處份，如糾正、警告、停業、廢照、或罰鍰60萬元至300萬以下。

投信投顧公會理事長劉宗聖表示，希望投信能從形象等各方面，強化篩選合作的網紅，公會也計畫推出教育訓練，讓網紅可更了解投資人保護等觀念，若網紅願意取得投信投顧人員從業資格更好。

目前未規定網紅必須有高業、分析師等證照，網紅不當行銷將三個月限期改善，希望投信先自律，若未改善且影響產業發展，才可能有證照要求或罰則出爐。