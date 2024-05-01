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美國聯準會降息時點延後、全年降息碼數也下修，市場預期最快7月才會降息，加上月初以來中東地緣衝突等影響，4月美元指數強勢，非美貨幣紛紛走貶，主要亞幣無一倖免，新台幣當月狂貶5.52角，月線收下連四黑，貶幅1.69％、為近三月最大，僅次於1月重挫1.81％。

匯銀主管表示，聯準會周四將公布利率決策，市場靜待會後官員談話，美元指數高檔震盪；日圓在29日疑因日本銀行出手干預而強彈，30日對美元又貶破156日圓價位，但新台幣走勢不受影響，早盤隨台股吸金強勢驅動走揚，一度升破32.5元重要心理關卡，午後外資匯入踩煞車，加上進口商積極買匯，終場收32.542元，升幅收斂至1.6分，總成交量13.77億美元。

4月主要亞幣全面貶值，市場出現競貶戰疑慮，尤其日圓狂跌貶3.52％，其次為菲律賓披索重挫2.7％、韓元下殺2.52％、印尼大跌2.49％、泰銖貶1.75％、新台幣貶1.7％相對和緩，馬來幣貶1％、星幣貶0.88％、人民幣貶0.25％。

新台幣去年底大反彈，市場原預期今年將逐步上攻，但在利空夾殺下，今年走勢重重打臉市場的預期。

回顧今年以來新台幣走勢，1月貶值5.66角或1.81％、2月貶值2.76角或0.87％、3月續挫4.13角或1.29％、4月再下殺5.52角或1.69％，累計今年以來新台幣已貶值1.807元。

匯銀主管認為，美元漲勢動能趨緩，且近期日本央行疑似干預後，市場預期日圓對美元應不至於再貶向160日圓，加上大陸人行加強防守，人民幣近期走勢維穩，因二大主導亞幣持穩，新台幣要大跌也不易，後續應不會一下就測試32.8元關卡，預估先在32.45～32.65元區間整理。