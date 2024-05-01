投信：新ETF上市可能放緩

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台股ETF規模今年再增近4成，突破2兆元，金管會為避免成長太快，出現不良影響，決定強化股票ETF追蹤指數的管理，尤其加強控管成份股集中度與流動性，投信業者對此表示，長線有助資本市場良性發展，但可能造成未來新股票ETF上市速度趨緩。

投信投顧理事長劉宗聖表示，金管會基於對資本市場長線健康發展考量，希望投信發行的ETF追蹤指數需強化考量成份股的集中度與流動性，有助提高未來新股票ETF與現有商品的差異化，也讓投資人有更多元的選擇，且有助資本市場穩健運作，對台股ETF長線發展會有正面效果。

但投信業者認為，金管會強化股票ETF的風險控管，勢必要提高審查新ETF的強度，要避免成份股過度集中，可能就會要求成分股的檔數要夠多，必須有一定的分散程度，流動性方面可能需提供更多的參數或測試報告，投信與指數公司間必須有更多元的發想，才可能創造出與現有股票ETF的差異，勢必影響基金審核的進度。

投信業者以目前最夯的高股息ETF為例指出，其實根據追蹤指數挑選出來的成份股一定多少會有重疊性，持股集中程度和同類基金檔數多少有關係，以此推估，同類基金達一定飽和度後，要再推出新基金，能「過關」的難度將大幅提高，因此也會影響業者發行的意願。

另外，今年首見單檔台股ETF募集超過1,700億元的歷史天量，一檔基金幾乎等於一家小型投資公司的規模，雖目前金管會表示不會控管股票ETF募集上限，但有投信業者建議，可從此方向來監控風險，更有效管理集中度及流動性。