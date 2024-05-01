去年畢業生 平均薪資3.5萬元

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2023初任人員薪資平均數

勞動部4月30日公布2023年初任人員薪資統計，畢業生平均薪資為3.5萬元，大學畢業者3.3萬元，研究所則有4.9萬元。若以職業別來看，大學畢業平均薪資以醫藥衛生及社福領域薪資3.8萬元最高；研究所則是資通訊領域5.7萬元最高，工程製造及營建領域5.5萬元次之。

勞動部在勞動節前公布統計顯示，2023年職場新鮮人有90％教育程度在大學以上，其中研究所占16.8％。大學畢業新鮮人中女性占57.7％，研究所畢業者則是男性占59.6％較多。

總統蔡英文30日亦接見今年全國模範勞工與移工及其眷屬。她強調過去八年政府透過調升基本工資，月薪從2016年20,008元增加到今年27,470元，最低工資法也在今年上路，以各種行動提升勞工權益。

勞工最關心的勞保財務問題，蔡英文特別表示，政府持續撥補挹注勞保基金，從2020年到現在，加上疫後特別條例，一共撥補2,670億元，確保勞保繼續穩健運作。她相信，未來政府也會持續讓勞保能有穩定的財務。

為了解初入職場受僱者的薪資水準，勞動部以高中以上畢業生、勞工退休金月提繳工資及公教人員保險等大數據，編算畢業生受僱薪資統計。

在薪資分布上，新鮮人平均薪資為3.5萬元，較2022年增加1,000元。高中職畢業平均薪資為2.8萬元，大學生3.3萬元，研究所4.9萬元。

去年職場新鮮人中，投入製造業、批發及零售業最多，占18.4％，醫療保健及社會工作服務業11.8％次之，其餘占比較高的行業，包括專業科學及技術服務業9.1％、住宿及餐飲業8.1％、教育業7.8％。

勞動部表示，與2022相比，製造業因受外貿情勢降溫影響，人力任用轉趨保守，占比下降3.9個百分點較多。

2023年女性新鮮人平均薪資為3.4萬，男性3.7萬元，性別薪資差距由10.3％縮小至8％。研究所畢業女性薪資4.5萬元，男性為5.2萬元，性別薪資差距達12.9％。勞動部認為，因男性研究所就讀資通訊科技、工程等領域占比較高，從事高薪領域也較多。