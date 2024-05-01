喊話新政府 勞工最盼薪資停滯有解

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五一勞動節，即將上任的新政府與其勞工政策備受關注。人力銀行調查發現，超過9成上班族不滿意目前的薪資待遇，創近六年新高，勞工最期盼新任總統能優先解決長期薪資停滯不漲問題。

1111人力銀行4月30日發表上班族對新政府期待的調查，對520將上任的賴政府，勞工最期盼能優先解決長期薪資停滯不漲問題，多達79.2％的勞工就此問題向新總統喊話。

調查指出，高達90.4％的上班族不滿意目前的薪資待遇，比率創調查以來的近六年新高。工作未變動的上班族，平均最長三年十個月處於凍薪，有29.1％薪水已不動五年以上。調查也顯示，有51.9％勞工每個月無法存到錢，上班族最大的職場壓力同樣來自加薪難，有71.1％。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，今年起實施的「最低工資法」是政府保障基層勞工維持生活水準的重要政策，不過其調查發現，雖然收入高於基本工資，但薪水長期停滯的「薪資難增長」，已經成為勞工主要問題與壓力。

曾仲葳指出，房價與物價飆漲，使上班族更有感薪資停滯，內政部去年第四季公布的全國房價所得比已攀升至9.97倍新高，當前薪資與房物價不同步的走勢成勞工主要痛點。除薪資停滯議題外，勞工最想喊話新總統解決的問題也是國內過高的房價與房租（74.1％）、不斷上升的物價電價（67.4％）。

1111人力銀行表示，產業缺工、人才難找也正好是現下許多企業主的共同心聲。而調查發現，多達68.1％的凍薪勞工表示，公司無定期調薪制度是沒被加薪最主要原因，其次才是公司獲利不佳（41.4％）。

此外，不少勞工也希望新政府上任後，能夠修法立法保障權益。除加薪難、房價飆、物價增等議題外，勞工普遍有意向新總統喊話的議題，還有立法規範獲利企業必須加薪（51.8％）、制訂符合時宜的新版勞基法（46.6％）。