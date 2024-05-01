中華電 擬調升員工酬勞分派比例

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中華電信5月31日將召開股東會，據最新出爐的致股東報告書，中華電信為激勵員工創高佳績，規劃調升員工酬勞分派比例上、下限至2％～5％。

另外，原本2023年股東會通過新增「發電業」營運項目、投入再生能源開發，在因應業務經營策略調整及發電業市場變化等因素，中華電信定位為共同創造者（co-creator），與業界翹楚企業合作，共同開拓電業市場，現階段暫不直接涉足發電業經營，股東會擬提案刪除發電業營業項目。且因目前並無第三方支付等業務，也擬刪除第三方支付服務業的營業項目。

中華電信每年均會依據獲利狀況發放員工酬勞，目前發放標準是據獲利提撥1.7％～4.3％，中華電信董事長郭水義、總經理林昭陽為將更多經營績效成果回饋員工，今年股東會擬調整章程，拉高員工酬勞分派比例上、下限為2％～5％。

中華電信2023年獲利468.19億元，經董事會核定提撥3.2518％約15.22億元，分派員工酬勞，中華電信現有2萬名員工，相當於去年每人平均可拿到約7.61萬元額外酬勞。

中華電信2023年合併營收2,232億元、每股稅後純益4.76 元，營收獲利均攀上六年新高，2024年挑戰營收獲利七年新高，郭水義及林昭陽擬透過擴大發放員工酬勞激勵員工群起續拚業績。

去年中華電信將高階經理人變動薪酬連結ESG成果比例，提高至15％，2024年將提升至25％，並領先同業，制定薪資索回機制。

郭水義表示，國際局勢快速變化，地緣政治風險持續存在，網路韌性與數位韌性也為電信業帶來機會與挑戰，台灣電信市場經過整併重回三家電信商態勢，中華電信5G用戶已超過300萬，固網寬頻300Mbps以上高速產品已躍升主流，未來會提供Gbps高速服務。

2023年現金股利維持近100％配發率。郭水義強調，未來中華電信仍將維持穩定股利政策。