政院提名四NCC委員 翁柏宗任主委

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行政院4月30日公布提名國家通訊傳播委員會（NCC）委員人選，分別是翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等四人，其中新主委由翁柏宗出線，副主委則是陳炳宏。

翁柏宗4月30日晚間表示，未來除推動NCC既有業務，也將持續關注消費者權益，特別是目前民眾最關心的打詐議題，另外亦將帶領NCC同仁精進措施，營造更安全、多元、優質的通訊傳播環境。

NCC四位委員（含主任委員及副主任委員）任期將在今年7月31日屆滿，依NCC組織法第4條規定，行政院長應在委員任滿三個月前提名，並交由立法院同意。外傳NCC新任主委原規畫由台經院四所所長劉柏立出任，但遭民進黨內部反對，因此新主委人選備受關注。

行政院30日表示，行政院已將提名人選翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等四人名單函送立法院審查。

行政院說，這次委員提名，經行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，其中現任委員翁柏宗為續任；陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等三人為新任，並指定委員翁柏宗為主委，陳炳宏為副主委，任期均自113年8月1日起至117年7月31日止，上述被提名人專長含括電信、傳播及財經相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。

另外，行政院說，在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合通傳會組織法及相關規定。該次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

現年60歲的翁柏宗是成功大學電機工程研究所碩士，目前為NCC副主委，專長為電信（頻譜管理、通訊傳播監理）；61歲的陳炳宏則是美國賓州州立大學大眾傳播博士，現職國立師範大學傳播研究所特聘教授兼秘書室新聞小組組長，專長為傳播（傳播產業經濟分析、傳播經營與管理、媒體素養教育、新聞採訪寫作實務、傳播政治經濟分析）。

年僅53歲的羅慧雯則為世新大學傳播管理學系助理教授，專長是傳播、財經（傳播政策、傳播產業、公共媒體、政治經濟學）；56歲的詹懿廉目前擔任NCC平台事業管理處處長，同樣專精在傳播領域（新聞行政、廣電事業監理）。