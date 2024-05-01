立院決議電價凍漲 政院：依法調漲

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4月起電價平均調漲11％，國民黨及民眾黨團分別提出電價凍漲案，立法院長韓國瑜4月30日召集朝野協商，但協商1小時、朝野無共識，韓國瑜裁示送交院會處理。在藍、白聯手人數優勢下，電價凍漲案以贊成59人，反對50人，贊成者多數通過。

國民黨團提案指出，為避免物價因電價調漲，民生痛苦指數飆升，因此反對台電調漲電價，建請院會做成決議，立即停止調漲電價，並要求行政院責成相關部會即刻檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套措施，兼顧人民生計、維持供電穩定及台電的正常營運。

在電價凍漲案通過後，民進黨團幹事長吳思瑤強調，藍、白的做法是急切要用立法權取代行政權，戕害憲法運作，讓國會民主開倒車。

行政院發言人林子倫指出，國家能源供應及價格審議應屬行政權重要一環，對立法院所做決議，行政院表達遺憾。

行政院表示，此次電價調整依電業法等法律完成相關審議機制，政府依法須遵守電價審議結果並予執行。另一方面，政府及各部會也將持續積極透過各項政策手段，使電價調整對國人影響降到最低。

經濟部4月30日表示，目前電價成本仍高於電價，若無法調整，不僅有全民補貼用電大戶的問題，更讓台電公司經營面臨財務危機。2023年底台電累積虧損已達3,826億元，若電價不調整，2024年將再虧損2,124億元。對台電公司確保穩定供電、投資電網強韌等業務，有極不利影響。

經濟部強調，經濟部尊重立院的決議，但行政部門同時也須遵守電業法的法律授權，即成立電價費率審議委員會決議電價方案，且如實執行；經濟部認為立法院的決議有違憲政分工的疑慮，原則應依法行政，難以停止凍漲。

經濟部指出，依前述修訂後電業法第49條及其子法，明定電價費率檢討調整機制，經濟部據此召開電價費率審議會，一年檢討兩次電價，並依節能減碳、照顧民生等原則訂定費率，電價審議須依法行政。