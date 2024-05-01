從強勢到協調 賴政府新課題

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電價凍漲案在藍白立法院黨團攜手下通過，民進黨團則傾全力反對。但在立法院不再是絕對多數的執政黨，此次電價凍漲案，凸顯即將上任的準總統賴清德，未來在許多爭議政策上會面臨聯手制衡的壓力，要如何與在野黨溝通找出彼此可接受的對策，是有別前任的一大施政考驗。

油電調漲因高度敏感，常是朝野攻防焦點，如2008、2012年馬政府的油電雙漲政策，當時也引發在野民進黨的批評，如今主客易位，同樣的議題重新上演一遍。

這次電價凍漲案屬立法院決議，法律效力有限，但政治意涵無限。經濟部依立法院通過的《電業法》第49條，由主管機關辦理電價、收費費率，並邀請專家、政府機關及學者、民間代表組成審議會，依此法源照章行事，拍板4月電價調漲方案，於法絕對站得住腳。

在野陣營知其不可而為之，凸顯電價凍漲的話題僅是起手式，由於朝小野大，行政、立法部門勢將在各重大議題上持續交鋒，以電價上調與否背後的關鍵是能源政策，電價之外，包括能源分配、核電存廢、綠能發展等各項問題，隨時可能成為下一個交鋒的議題。

值得注意的是，擁有行政權的一方如果堅持「於法有據」，對於在野黨各式主張予以漠視，若對峙態勢拉高，到下半年，立法院審預算會期，若動輒凍結或砍預算，屆時行政部門可能就無法忽視，以能源問題來說，台電的補貼預算、執行效率及相關收支分配等，都會成為檢討的對象。

坦言之，不同的政黨各有盤算，身為執政黨對於政策更有其對施政目標的期待，為達到目的，新政府仍需要爭取在野黨的諒解甚至支持。新政府如何展現協調、折衝的新能力，台灣社會正拭目以待。