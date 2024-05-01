同期次高 統一超首季EPS 2.83元

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統一超商近五季營收獲利

統一超商30日公告第一季財報，單季合併營收突破800億元大關，來到810.71億元、年增7.42％，創同期新高，獲利方面亦寫下同期次高，受惠生活服務平台擴大，首季稅後純益達29.44億元，每股稅後純益（EPS）為2.83元、年增4.43％。

統一超指出，包括台灣7-ELEVEN及轉投資事業包含菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）、悠旅生活（星巴克）等首季表現同步亮眼，獲利方面，合併稅後純益29.44億元，EPS 2.83元，年增4.43％，創下同期第二高水位，若扣除2014年因處分無印良品一次性收益墊高基期，則整體創同期新高。展望第二季，無論是台灣7-ELEVEN還是轉投資事業，整體營運穩健、後勢成長可期。

其中，台灣7-ELEVEN持續深耕OPEN POINT生態圈，藉由會員、點數、支付三策略，滿足超過1,700萬會員的食衣住行育樂，帶動會員第一季總交易金額年增逾1成，會員貢獻再創新高水位，透過跨產業、跨通路合作下，衝高人流與消費頻次，帶動會員貢獻度達成近60％，後續第二季有省電價方案、繳稅季優惠，將推升貢獻度。

而鮮食部分則藉由星級美味、跨界聯名、支持在地等三策略，帶動相關類別業績成長1～8成，打造生活美食平台。此外，打造全台服務據點最密集的24小時現調飲品服務平台，從CITY CAFE到現萃茶、珍珠奶茶，並提供OPEN POINT APP行動隨時取、訂閱制與全民共享等數位便民服務，夏季冰飲銷售旺季勢必再帶動第二季使用風潮。

觀察到第一季宅經濟、通膨抗漲、療癒生活、旅遊熱潮仍為生活消費常態，統一超整合線上線下豐富商品選擇與銷售服務管道，帶動相關類別業績成長1～4成，並藉由實體門市、i預購、門市社群i划算、i OPEN Mall等線上線下平台，陸續展開主題行銷活動，帶動相關類別成長最高達5成以上。第二季有母親節檔期與端午節預購，統一超樂觀業績再創高峰。