沒房可賣 房仲4月門市交易降溫

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國內房市經歷近三季一波價量齊揚熱潮，待售房屋供給量大減，使得4月市場交易降溫，各大房仲4月門市交易量普遍較3月有個位數衰退，但仍較去年同期大增2至3成。

根據各大房仲業者自結4月門市交易狀況顯示，與3月相較，信義房屋持平、永慶房產集團月減10％、住商機構月減7％、台灣房屋月減4.5％、中信房屋月增0.7％，與去年同期相較則增加16％～30％，其中仍以總價1,000萬～1,500萬元間的產品去化速度較快。

不過業者發現，房市經過一波快速去化，符合市場主流需求的產品待售量大減，加上部分屋主惜售心態轉強，「無屋可賣」的供需失衡下，使得整體成交量難以進一步提升。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，近來市場買氣穩健，目前股市處於高檔，加上營建股創高反映市場資金看好後續房市，新青安等政策也持續幫助年輕族群購屋，信心與資金都偏多，房市反而處於供給端不足的狀態，整體房市成交速度快且議價空間持續收斂。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，期股市震盪，5月即將進入報稅季，部分購屋族財務分配調節下，4月購屋腳步放緩，在屋主委售意願上，由於小宅物件去化快，待售物件漸少，熱區市場供給有限，導致進案速度趨緩，房市主力產品的小宅屋主惜售，守價心態趨硬，也會導致成交速度放緩。

住商不動企研室執行總監徐佳馨表示，不動產稅制與交易制度，預售屋與成屋均有閉鎖期，加上區域如果有重大利多，很容易發生「無案可賣」的狀況，推算閉鎖期滿的第一波出售，恐怕得到2025年後才有機會，而建商推出低總價預售案掀起買方搶進，吸引買方進駐，使成屋交易外熱裡冷，房仲業開發案源能力強弱成為業者存活與否的一大關鍵。