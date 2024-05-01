公司治理評鑑 16家連十屆霸榜前5%

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第十屆公司治理評鑑概況

備受關注的第十屆公司治理評鑑出爐，名列前5％上市櫃公司各有48家及38家，其中，台積電等16家上市櫃公司績優生蟬連十屆入列前5％霸榜，群創等12家為受評來首次入榜新秀；今年並新增新增公布小型市值及公布進步最最多級距的評鑑，各有8家及3家上市櫃公司入列最吸睛。

臺灣證券交易所表示，此次共有952家上市公司及754家上櫃公司受評，合計1,706家。上市公司名列前5％有聯發科、創意、中華電等48家，其中電子業占24家、達一半比重；最令人驚喜的是，台積電、裕隆、聯電、統一超、遠傳、中華、台灣大及信義等8家為連續十屆均入列前5％、占比為17％。

此外，上市公司本屆進入前5％有14家新進榜，包括群創、樺漢、瑞儀、GIS-KY、友訊、泰鼎-KY、上緯投控、四維航等8家，為受評來首次進榜，與上一屆相較，則有東元、東和鋼鐵、長榮航、興農、上銀、美律等6家。

櫃買市場有大學光、緯軟、寶雅、系統電等38家公司列前5％，其中，穩懋、新鼎、世界、中光電、中美晶、元大期貨、頎邦、崑鼎投控8家已連續十屆蟬聯前5％，為公司治理績優生，電子業占比逾六成，且上述公司在上櫃市值排名前十大者，就有穩懋、世界、中美晶3家。

若與上一屆對照，本屆上櫃共有7家公司為新進榜，且揚秦、台燿、新漢、大國鋼4家為首次入榜的四檔「潛力新秀」，電子、傳產各半。

證交所與櫃買中心預計於6月初舉辦頒獎典禮，表揚上市、上櫃組排名前5％及「市值50億元以上至100億元類別」排名前5％、上市櫃各9家及7家之公司。

為鼓勵表現較佳的小型上市櫃公司，本屆新增加表揚「市值未達50億元類別」排名前1％之公司，計有德淵、盛達、建國、翰荃、尖點、揚秦、新鼎、湯石照明等8家上市櫃公司。

另本屆也新增加進步最多級距之上市櫃公司，其中，台耀及穩得均由81％～100％上升至21％～35％，富驊由66％～80％上升至6％～20％，以進一步推動上市櫃公司積極提升公司治理。