前往主要內容
工商時報LOGO

鎳價升 華新不銹鋼盤價連五漲

華新不銹鋼內銷盤價
華新不銹鋼內銷盤價

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受鎳價等原物料價格行情回升影響，華新30日宣布，5月全面調漲不銹鋼盤價，每公噸調漲1,000～5,000元不等，是華新今年來連續第五個月調漲不銹鋼盤價，有助於第二季不銹鋼事業營收增長。

美英兩國聯手對俄羅斯經濟制裁，英國倫敦金屬交易所、芝加哥商業交易所從4月13日起，不得再買賣俄羅斯生產的銅、鋁、鎳，推升近期國際鎳價上漲，4月29日LME鎳三個月期貨收盤價每噸19,418美元、上漲48美元，現貨收盤價18,975.04美元、上漲37.15元，擺脫第一季國際鎳價一度跌破每噸1.6萬美元的窘境。

華新表示，不銹鋼主要原料鎳、鉬、銅等合金價格持續上漲，加上新台幣貶值，不銹鋼生產成本大幅增加。此外，根據台經院台灣「製造業營業氣候測驗點」呈現連四月上揚態勢，顯示市場需求逐步回溫，因此華新決議調漲5月大部分不銹鋼盤價。

華新表示，華新5月不銹鋼盤價除400系維持平盤外，其餘全數漲價，其中300系每公斤調漲5元，等同每公噸調漲5,000元；316、含銅系列與焊材附價依合金比例，每公斤漲價1～3元，等同每公噸漲1,000～3,000元；200系每公斤調漲2元，等同每公噸漲2,000元。

華新將於3日召開董事會，除承認第一季財報外，當天下午將舉行線上法說會，說明第一季財報概況，以及線纜、不銹鋼、資源及商貿房產四大事業第二季營運展望。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. Fed來鷹的？美股創20個月最糟 道瓊遭血洗 特斯拉又跌了

  2. 解密航運飆股DNA 貨櫃三雄還沒漲完 分析師首選「它」

  3. 喜迎520行情！15檔三率三升法人挺 這檔金融股超亮眼

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。