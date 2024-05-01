鎳價升 華新不銹鋼盤價連五漲

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受鎳價等原物料價格行情回升影響，華新30日宣布，5月全面調漲不銹鋼盤價，每公噸調漲1,000～5,000元不等，是華新今年來連續第五個月調漲不銹鋼盤價，有助於第二季不銹鋼事業營收增長。

美英兩國聯手對俄羅斯經濟制裁，英國倫敦金屬交易所、芝加哥商業交易所從4月13日起，不得再買賣俄羅斯生產的銅、鋁、鎳，推升近期國際鎳價上漲，4月29日LME鎳三個月期貨收盤價每噸19,418美元、上漲48美元，現貨收盤價18,975.04美元、上漲37.15元，擺脫第一季國際鎳價一度跌破每噸1.6萬美元的窘境。

華新表示，不銹鋼主要原料鎳、鉬、銅等合金價格持續上漲，加上新台幣貶值，不銹鋼生產成本大幅增加。此外，根據台經院台灣「製造業營業氣候測驗點」呈現連四月上揚態勢，顯示市場需求逐步回溫，因此華新決議調漲5月大部分不銹鋼盤價。

華新表示，華新5月不銹鋼盤價除400系維持平盤外，其餘全數漲價，其中300系每公斤調漲5元，等同每公噸調漲5,000元；316、含銅系列與焊材附價依合金比例，每公斤漲價1～3元，等同每公噸漲1,000～3,000元；200系每公斤調漲2元，等同每公噸漲2,000元。

華新將於3日召開董事會，除承認第一季財報外，當天下午將舉行線上法說會，說明第一季財報概況，以及線纜、不銹鋼、資源及商貿房產四大事業第二季營運展望。