瞄準高資產家族 KPMG跨足商用不動產

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主要房地產交易案買方類型分析

看好高資產淨值家族已躍居為商用不動產市場的最大買家，KPMG安侯建業會計師事務所主席陳俊光30日表示，全球總財產淨額460兆美元中，不動產資產占比達53％，顯示不動產的投資布局、資產管理，已成為重中之重，因此KPMG成立畢馬威不動產顧問公司，跨足商用不動產市場。

在全球經濟政治局勢不斷變化，國內產業需求增加、稅制改革之際，企業規劃自用和投資型不動產時，必須考慮市場景氣、財務規劃和不動產發展趨勢等因素，以有效進行資產配置。為積極應對市場變化，KPMG集結不動產專家和全球服務資源，成立畢馬威不動產顧問公司。

陳俊光指出，根據2023年全球財富報告調查報告，全球總財產淨額約460兆美元，其中非金融資產中的不動產資產占比達53％，顯示不動產的投資布局、資產管理，已成為重中之重。畢馬威總經理陳文正表示，現在房地產市場有結構性且複雜化的趨勢，在這個時間點，成立畢馬威不動產顧問公司，也是因應市場需求，以整合服務擴大影響力，未來也會與各大商仲合作。

畢馬威副總經理林昇恆也針對未來不動產市場趨勢提出四大觀察，包括都更迎來新折點、都更條例走向成為關鍵，利率上升使得最主要買家金融保險業的投資策略趨於多樣化，高資產淨值家族近年交易總額已首度「超車」金融保險業，及修法活絡REITs、不動產收益走向平民化。

林昇恆指出，近年高淨值家族在商用不動產市場上異軍突起，躍居為最主要買家。統計顯示，疫情前購置不動產的交易金額，只占2％，不過疫後已跳到21％，若加計豪宅交易金額，已遠超過金融保險業。

林昇恆指出，例如去年新光1號REITs的六棟大樓，標售結果共成交307億元，其中高淨值家族就砸下239億元，收購其中四個標的，占整體成交額的78％；另外日前能率集團大股東以12.8億元，買下台北市吉林路全棟商業大樓，去年也是出手買下新光國際大樓的買家，顯示金融保險業在利率提高的背景下受到限制，而高淨值家族則看好商用不動產的未來發展，反而成為市場主力。