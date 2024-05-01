報稅族 5月報稅季來了 四大差異看清楚

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2024年所得稅級距

2024年綜所稅免稅及扣除額

5月綜所稅申報季又來了。安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華表示，今年5月的綜所稅申報，有四大重要差異值得注意，包括民法成年年齡下修為18歲後，今年申報撫養時可能受影響；個人受控外國企業（CFC）首度申報；每人基本生活費調高，以及網路上傳文件容量擴大。

在基本生活費方面，楊建華說，112年度每人基本生活費調高6,000元至20.2萬元，假設適用5％稅率的四口之家，確定可適用基本生活費差額，四人共可多省稅1,200元。

針對民法成年年齡下修為18歲，楊建華表示，今年申報112年度受扶養親屬時要注意，成年人需要符合特定原因，如在校就學、身心障礙或無謀生能力，才可由納稅義務人列報扶養；不符合者，須自行辦理綜所稅申報。

楊建華建議，納稅義務人可先檢視112年度扶養親屬中是否有18歲的成員，留意其申報扶養應符合條件，以免全戶的免稅額及扣除額於日後遭稅局核定調整產生影響。

另一方面，滿18歲的子女如果分戶申報，可能反而有節稅空間。尤其是父母若屬於高薪族，小孩的薪資分戶申報後，還可以降低和父母一同申報下適用較高的累進稅率，達到更大的節稅效果。

就讀大學的子女如果在外打工，當其當年度所得若超過免稅額新台幣9.2萬元、薪資所得特別扣除額20.7萬元及教育學費特別扣除額2.5萬元的合計數32.4元萬元時，即可考慮獨立申報。

舉例來說，112年度已滿18歲且剛就讀大學的小孩，當年薪資所得如超過32.4萬元，單獨申報雖無法扣減自身教育學費扣除額2.5萬元，卻多了標準扣除額12.4萬元，兩者相差9.9萬元，以適用稅率5％計算，最多可省稅4,950元。

另一個對報稅族影響比較大的，是112年度每人基本生活費因應物價變動，調高6,000元至20.2萬元。以所得稅率5％的四口之家設算，如果確定可適用基本生活費差額，四人合計可省稅1,200元。

楊建華說明，基本生活費的計算方式，是按照申報戶的人數計算總額，再與申報戶的免稅額及特定項目扣除額總和進行比較。最後得出的基本生活費總額較高差額部分，得自申報戶當年度綜合所得總額中減除。

以一家四口，且兩個小孩皆已為大學生舉例，四人基本生活費用總額為80.8萬元（20.2萬元X4），在沒有其他前提（如身心障礙或長照特扣額）下，免稅額及特定項目扣除額合計共計66.6萬元，另外，還有五大特別扣除額。