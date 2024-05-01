有巢族 去年出售舊制房屋 留意豪宅標準下修

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財政部今年宣布下修豪宅交易稅課稅門檻，並適用於去年度的交易。以台北市為例，高價房屋標準從7,000萬元降為6,000萬元，去年如果出售舊制房屋（指房地合一稅上路前持有房屋）的屋主，今年5月申報個人綜所稅時，將繳納較多財產交易所得稅。

2016年起實施房地合一稅新制，資誠聯合會計事務所稅務法律服務副總經理歐陽泓表示，個人交易2016年以後取得的房屋土地屬新制課稅範圍，應以房地實際成交價格計算房地交易所得，按差別稅率課稅。

至於2014年前取得的舊制房屋、且交易金額被判定屬於「豪宅」等級，應以實際成交金額，按出售時房屋評定現值占公告土地現值及房屋評定現值總額比重，計算歸屬房屋收入，再以該收入的17％計算出售房屋所得，併入個人綜所稅。

豪宅定義，台北市是交易金額逾7千萬元，財政部本次修正為6千萬元；新北自6千萬元下修至4千萬元；桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市自4千萬元降至3千萬元；其它地區則自4千萬元調整至2千萬元。

勤業眾信聯合會計師事務所私人暨家族企業服務團隊會計師王瑞鴻表示，出售舊制房屋原則應核實申報財產交易所得，但實務上納稅義務人大多會依財政部核定標準，即依「房屋評定現值」，按不動產所在地適用不同百分比來計算財產交易所得。

王瑞鴻表示，納稅人去年若有舊制房屋交易，要特別注意財政部「高總價」不動產交易門檻調整，因為豪宅和一般宅計算財產交易所得的公式不同，併入所得稅計算的稅額也會因此差很多。

至於買房族，現行綜所稅的列舉扣除額有「自用住宅購屋借貸利息」30萬元，會計師提醒有三大注意事項，第一是房貸扣除額與12萬元的「房屋租金支出」扣除額，只能擇一適用。二是房貸扣除額須把當年度實際發生的利息支出減去儲蓄投資特扣額，餘額才能申報扣除。三是房貸屬列舉扣除額，和標準扣除額間須二擇一。