存股族 股息收入計稅 大戶分小資合

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台灣股民為數龐大，除了賺價差，鎖定股息收益的存股族也不在少數。5月申報綜所稅時，股息收入應選擇合併計稅或分開計稅，KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師洪銘鴻表示，須視配息來源和個人適用稅率而定。

從2018年開始，存股族申報個人綜所稅，可採股利分開計稅或合併申報二擇一。「合併計稅」指股利所得併入綜合所得一起計稅，並以股利所得8.5％計算可抵減稅額，且同一申報戶須合併加總，以8萬元為可扣減上限。

至於「分開計稅」，則是股利所得跟綜合所得分開計稅，但沒有股利抵減率，一律採單一稅率28％。會計業者指出，原則上，高所得存股族採分開計稅可能較有利，但仍應整體考量其他所得及扣除額所的影響。

首先，若單以股息收入評估，採分開計稅（稅率28％）沒有上限，合併計稅（稅率8.5％）則有最高8萬元扣抵上限，因此股利收入低於94萬元才能全額抵稅，以退休存股族為例，若全年股利收入90萬元，合併計稅還有機會退稅。至於依個人綜合所得稅率來看，會計業者建議，稅率落在5％至20％的菜籃族或小資股民，股利所得採用合併申報較適合；若是本身綜合所得稅率30％以上的高所得存股族，則建議選擇單一稅率28％分離課稅。

勤業眾信稅務部經理李文廷提醒，股利所得申報方式不同，除了會影響捐贈扣除上限，也要注意今年申報綜所稅時，長期照顧特別扣除額（12萬元）及幼兒學前特別扣除額（12萬元）仍訂有排富條款。

此外，國稅局表示，目前國內高配息ETF大多設有平準金機制，即會從新投入資金挪出一定比例至平準基金，平準金是拿投資者投入本金的一部份分配，「非」屬所得，這部分也不會有租稅負擔。但若千張以上ETF持有大戶，可能因平準基金存放金融機構產生利息所得。