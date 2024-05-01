退稅族 未達門檻不申報 小心退稅飛了

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財政部公布的所得稅免稅及扣除額標準，2023年度綜合所得稅免稅額為9.2萬元，單身標準扣除額為12.4萬元，薪資特別扣除額20.7萬元，2023年個人收入合計在42.3萬元以下的小資族，可主張免申報綜合所得稅。

小資族如果符合退稅規定，必須要先申報，才能退稅。以股利所得採合併計稅者為例，若因綜合所得淨額未滿42.3萬元、未達繳稅門檻而未申報綜所稅，將喪失「股利所得8.5％可計入抵減稅額，上限8萬元」退稅資格。

財政部針對今年網路報稅表示，上傳文件（例如醫療收據等）將從10MB「擴容」到15MB，附件上傳期限則自原本的5月31日，延長至申報屆滿後十日（遇假日順延），以今年為例，因遇到端午節，上傳截止日為6月11日。

此外，為便利民眾申報綜所稅，今年於申報期間以線上版或手機版登入報稅系統，新增可下載「查調資料稅額估算表」，迅速估算112年度綜合所得稅應繳納或應退稅額情形，如果確認資料無誤後申報上傳，可一步驟輕鬆完成報稅。

目前綜所稅申報方式有四種，包括稅額試算、網路（含手機報稅）、人工或二維條碼；繳稅管道則有八種，包括金融機構及超商代收、信用卡、繳稅取款委託書、ATM、晶片金融卡、票據、活存帳戶及電子支付等。財政部強調，民眾要記得「有報才能退」，且「先報先退」，每年都是分三批退稅，最快7月底退稅。