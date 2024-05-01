IMF總裁示警：美高利率 恐引發新興市場債危機

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國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）接受CNBC專訪雖然刻意淡化美歐之間的貨幣政策分歧，不過她對新興市場恐將面臨美國高利率風險卻提出警告，聲稱可能導致新興經濟體遭遇債務危機並引發資本外流。

喬治艾娃4月29日在布魯塞爾接受CNBC記者訪問時提到，為對抗疫情過後全球通膨躥升，大多數已開發國家在最近幾年大幅調高基準利率。

然而隨著通膨與經濟已逐漸降溫，這些央行如今也開始尋求降息。不過美國聯準會（Fed）鑒於今年來通膨依然僵固，決策官員指稱距離開始降息還有一段時間。

她表示，美國高利率環境傳統上對於新興市場而言多為負面消息，因為它將使得這些經濟體的債務負擔更加沉重。新興市場債務通常都以美元計價。

此外在投資者相繼將資金轉向美國市場求取較高報酬率的情況下，它還可能引發資本外流，使得新興國家的金融環境變得更為緊縮。

喬治艾娃表示：「這對於深受美國高利率衝擊的國家是很嚴重的問題，尤其是許多新興市場經濟體。」

她還提到日本也因為受到美國高利率影響，使得當地匯率波動性比以往震盪，並迫使當地決策官員必須更加謹慎關注整個情勢的發展。

不過，對歐洲來說則不是太大問題。喬治艾娃指出，在歐元區「我們對於匯率衝擊並不太擔憂」。她補充根據IMF的分析，聯準會與歐洲央行的基準利率目前約有50個基點的差距，「就匯率而言，可能導致相當微小、約為0.1％到0.2％的影響。」