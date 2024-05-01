央行大買＋場外交易活躍 首季全球黃金需求 8年新高

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世界黃金協會（WGC）最新報告顯示，全球央行持續增加黃金儲備，加上場外交易（OTC）買盤推動，今年第一季全球黃金需求成長創下8年新高紀錄。

根據WGC《全球黃金需求趨勢報告》，第一季全球整體黃金需求達1,238公噸，年增3％，為2016年來最強勁首季表現。若不計入場外交易，首季黃金需求年減5％至1,102公噸。

強勁的市場需求刺激第一季平均金價攀升至每盎司2,070美元，較去年同期激增10％，並較前季攀升5％。紐約6月期金在4月12日升抵每盎司2,448.8美元歷史新高水準，今年來累計大漲11％。

報告顯示，全球央行持續增加黃金儲備，第一季買進290公噸黃金，創下史上最強開年紀錄。其中又以新興市場的央行最積極買進，大陸央行上季加碼27公噸黃金，連續17個月增持，黃金部位累計達2,262公噸。此外，土耳其央行上季加購30公噸黃金，印度央行買進19公噸。

另據外媒報導，韓國央行考慮在中長期內買進黃金，將是10年來首見。韓國央行自2013年起便不曾購入黃金。

第一季場外交易活躍，金條和金幣投資年增3％，至312公噸。亞洲和中東的投資需求顯著成長，不過歐美投資人則趁著金價上漲了結獲利。

WGC資深市場分析師史翠特（Louise Street）表示，東西方投資人行為出現轉變。東方投資人通常對價格更敏感，等待機會逢低買進，而西方投資人往往受到價格上漲吸引，傾向在漲價時進場。

第一季整體EFT需求下滑，原因是美國勞動市場強韌、通膨較預期更火熱，及股市走強分散投資人注意力。第一季黃金EFT淨流出114公噸，相當於價值60億美元。

儘管金價大漲，但飾金需求依然相對強勁，僅年減2％至479公噸。印度首季飾金需求年增4％至95.5公噸，仍抵不過大陸該季需求年減6％至184.2公噸。

報告顯示，第一季黃金供給年增3％，至1,238.3公噸。