馬斯克身價 重回兩千億美元

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特斯拉今年股價走勢

美國電動車巨擘特斯拉（Tesla）可望在中國推出「全自動輔助駕駛」（FSD）服務，刺激股價29日飆漲逾15％，扭轉近幾個月頹勢。其執行長兼最大個人股東馬斯克（Elon Musk）身價也一舉重回2,000億美元之上。

特斯拉股價29日收194.05美元創兩個月新高，同時改寫2021年3月9日來最大單日漲幅。市值大增820億美元至6,188.6億美元，全球上市公司市值排行躍升三個名次至第12位。

根據富比士30日即時全球富豪榜，馬斯克淨資產暴增7.6％至2,056億美元，排行超越貝佐斯（Jeff Bezos）來到第2名。

馬斯克淨資產22日創近一年新低，但一周來已累計回升近400億美元，為2022年3月來淨資產增加最多一周。光是29日淨資產就增加185億美元。

馬斯克28日突然訪問中國取得極大成果，特斯拉上海工廠生產的車款解禁，未來所有黨政機關、事業單位、央企國企不再限制使用。外傳特斯拉將與百度合作推出FSD。

外界認為能在中國推出FSD是特斯拉最大勝利，因為按照其2023年營收計算，中國市場占22.5％。中國市場表現對特斯拉影響極大。之前其中國市占率不斷萎縮和中國需求下滑，股價自去年底走跌至4月19日創15個月新低，累跌42％。

投資機構Wedbush分析師伊弗斯（Dan Ives）指中國批准FSD服務是特斯拉重要的轉折點。儘管中國需求狀況令人憂慮，但只要克服這個痛苦的過渡期，接下來就是長期成長的願景。

儘管特斯拉股價已接近200美元大關，但跟2021年11月初創逾407美元頂峰相較仍腰斬逾半，外界認為其要做出更多成果才能完全恢復投資人的信心。

根據FactSet統計，分析師一致預期特斯拉最快也要到2026年才能回到2022年獲利創新高的水準。

馬斯克上周在法說會上強調，特斯拉應該被視為一家人工智慧（AI）公司，其估值要以長期發展潛力做為依據，而不是以核心電動車業務做估值基礎。儘管其首季銷售與獲利均出現兩位數年跌幅，但股價上周累漲逾14％。