銷量下滑 福斯、賓士Q1財報失色

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德國汽車大廠福斯（Volkswagen）及賓士（Mercedes-Benz）都在30日公布第一季財報營收皆開低，福斯將營收不如預期歸因於銷量減少以及成本上升，賓士則因為銷量下滑及供應鏈問題衝擊營收。儘管兩大巨頭今年開局不利，仍維持全年財測不變。

福斯汽車旗下高階品牌保時捷及奧迪的業績疲軟，整體銷量下滑2％，營收從去年同期的762億歐元下降至754.6億歐元，低於FactSet分析師預期的756.6億歐元。該集團的營業獲利下滑20％，至45.9億歐元，低於市場預期的48.2億歐元。稅後盈餘大幅縮水約22％至37.1億歐元。

此外，股東密切關注指標之一的現金流也出現負值，且遠低於預期。福斯第一季淨現金流為負30.3億歐元，相較之下，去年同期為正22.4億歐元，而分析師預期為負20.5億歐元。

儘管如此，福斯及市場認為本季新訂單有望提振業績。福斯表示，由於全年會推出全新或升級車款，儘管此舉對成本造成壓力，應有助於提升銷量。

福斯財務長安特利茲（Arno Antlitz）表示，其績效提升計畫的效果將隨時間逐漸顯現。他強調：「在此背景下，致力於應對固定成本上升並恪守投資準則就顯得格外重要。」福斯並指出未來挑戰包括激烈的同行競爭，以及大宗商品、能源和匯率等。

另一方面，賓士第一季淨利從去年同期的40.1億歐元慘跌至30.25億歐元，不過仍高於Visible Alpha調查分析師共同預測的27.3億歐元。

也由於賓士第一季銷量下降8％至462,978輛，且供應鏈遭遇瓶頸，營收從去年同期375.2億歐元下跌至358.7億歐元。