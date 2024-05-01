微軟砸17億美元 印尼發展雲端、AI

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）30日宣布，該公司未來四年將投資17億美元，在印尼打造新的雲端服務和人工智慧（AI）基礎設施，包括興建資料中心。

納德拉本周展開東南亞之行，首站走訪印尼雅加達，接下來擬前往馬來西亞與泰國。納德拉表示，微軟的投資將帶來最新且最好的AI基礎設施至印尼，「我們在AI基礎設施方面將引領一波潮流」。

印尼通訊與訊息部長布迪（Budi Arie Setiadi）向記者表示，納德拉30日和印尼總統佐科威（Joko Widodo）以及內閣官員會面，商討共同合作AI研發與人才發展事宜。佐科威建議微軟的資料中心基地可設於觀光島嶼峇里島，或設在規劃中的新首都努山塔拉（Nusantara），該市位在婆羅洲，目前仍在建設中。

微軟指出，對印尼的投資主要是針對當地不斷增長的雲端運算服務需求，對印尼而言也可獲得由AI引發的經濟與生產力契機。

納德拉提到，微軟將與政府、機構與社區合作以提供AI技術學習機會，目標2025年以前在東南亞訓練250萬人，其中印尼包括84萬人，藉此支持當地開發者社區。

微軟積極在全球各地布局以拓展對AI開發的支持。這家重量級軟體業者4月稍早甫宣布未來兩年在日本投資29億美元，俾以擴充雲端運算和AI基礎設施，隨後又宣布向阿拉伯聯合大公國AI業者G42注資15億美元。

近期美國科技巨擘領袖紛紛走訪印尼，展現對東南亞以及供應鏈多元化的重視。兩周前蘋果執行長庫克才剛與佐科威見面，討論蘋果在印尼的投資機會。佐科威還向庫克提到，希望蘋果能到印尼設廠。

微軟2021年在印尼打造該區域第一座資料中心，以因應客戶數據必須儲存在本國的需求。