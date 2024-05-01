看好後市 Bernstein升評蘋果

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儘管年初以來蘋果股價表現不佳，但投資機構Bernstein卻看好蘋果後市，將蘋果股票評等調升為「優於大盤」，是2018年2月以來首度調升評等，並建議投資人效法巴菲特逢低買進蘋果股票。

Bernstein罕見調升蘋果股票評等激勵股價在29日收盤大漲2.5％，創下超過兩周以來最大漲幅。

Bernstein分析師薩科納吉（Toni Sacconaghi）於29日報告中指出，今年以來蘋果股價之所以呈現跌勢，主要是因為iPhone 15產品循環銷售欠佳，再加上投資人擔心大陸禁蘋令對蘋果事業造成結構性衝擊。年初以來蘋果股價下跌12％，同一期間標普500指數上漲6.9％。

但薩科納吉認為蘋果在大陸業績不佳主要是產業循環問題，並非結構性衝擊，也就是說未來大陸業績仍有可能好轉。況且，他也看好iPhone 16推出AI功能後將創造強大產品循環。

蘋果預定5月2日發表上季（今年1至3月）財報，雖然華爾街看衰蘋果上季業績，但薩科納吉預期2025年蘋果營收4,169億美元，高於華爾街預期的4,121億美元。2025年EPS也可望達到7.40美元，高於華爾街預期的7.13美元。

薩科納吉自2018年2月以來一直將蘋果股票評等維持在「符合市場表現」，這回是首度調升評等。他將蘋果目標價維持在195美元，高於29日收盤價173.50美元。

Bernstein於最新報告中表示，「雖然巴菲特向來秉持長期投資原則，但他陸續在蘋果股價偏低時增持股票。我們鼓勵投資人效法巴菲特，在蘋果股價本益比低於25倍時增持，本益比高於30倍時減持。」