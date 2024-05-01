陸4月製造業PMI 優於預期

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大陸近一年官方與財新製造業PMI走勢

大陸統計局4月30日公布4月份製造業採購經理人指數（PMI），雖較3月下降0.4至50.4，仍連續兩個月處於擴張區間且優於市場預期的50.3。分析認為，大陸經濟持續維持恢復態勢，但仍面臨需求限制威脅，要盡快改變需求不足的狀態。

綜合陸媒4月30日報導，統計局同日還公布4月份非製造業商務活動指數，比3月下降1.8至51.2，低於市場預期的52.3。綜合PMI產出指數比3月下降1至51.7。但三項指數仍位於50以上擴張區間。

從製造業PMI分項指數來看，生產指數52.9，較3月上升0.7；新訂單指數51.1，較3月下降1.9；供應商配送時間指數50.4，較3月下降0.2；原物料庫存指數48.1，與上月持平；從業人員指數48，較3月下降0.1。

大陸統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，生產指數為2023年4月份以來最高，顯示製造業企業加速生產擴張。從行業看，化學纖維及橡膠塑膠製品、鐵路船舶航太設備、電腦通訊電子設備等產業生產指數均位於55以上較高景氣區間，企業產能釋放較快。

但值得注意的是，4月生產指數再度大幅高於新訂單指數，顯示目前宏觀經濟「供強需弱」的局面依然明顯。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群指出，大陸經濟持續維持恢復態勢，但需求限制是主要威脅。若無法儘快扭轉需求不足格局，將對企業銷售和生產帶來更大的困難，進而使企業預期不斷轉弱，生產不斷回落。因此大陸要著力增強政府投資對內需的帶動作用，儘快改變需求不足狀態。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，新訂單指數下滑背後是3月需求集中釋放，以及受房市低迷拖累，顯示當前居民消費需求仍偏弱。民生銀行首席經濟學家溫彬指出，大陸經濟景氣度出現回落，但外需強韌和基建托底，使得經濟仍處於復甦區間。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，大陸經濟活動復甦動能偏溫和，物價水平偏低，房市低迷，部分行業面臨需求不足問題嚴重，讓企業在增加投資生產方面偏謹慎，加上海外需求前景不確定性等因素，大陸經濟復甦仍需要宏觀政策強力支持。