陸4月 財新製造業PMI 創14個月高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

以中小企業為調查樣本的財新，4月30日公布4月份製造業採購經理人指數（PMI），較3月升0.3至51.4，連續兩個月創2023年3月以來最高。但就業與企業預期指數則有所回落，企業獲利也仍受到價格戰壓縮。

財新網4月30日報導，財新數據與大陸官方走勢不一，大陸統計局同日公布4月份製造業PMI較3月回落0.4至50.4，儘管下滑，但連續兩個月位於景氣分水嶺上方且優於市場預期。

從4月份財新製造業PMI分項指數來看，製造業供需擴張加速，生產指數、新訂單指數分別在擴張區間升至2023年6月、2023年3月以來最高。外需修復較為明顯，當月新出口訂單指數為2020年12月來最高。調查企業也反映，包括出口在內的新業務總量增加，助推最近的產出擴張。

但製造業就業並未隨著供需改善而回溫。4月份從業人員指數在收縮區間繼續向下，為近四個月來最低。調查顯示，用工收縮主要是因為生產自動化和成本管控。

庫存部分，因市況良好，企業加快生產，產成品庫存指數結束先前兩個月低於50榮枯線的局面，升至擴張區間。此外，為滿足新業務成長的需要，企業持續增加原物料採購，採購量和原物料庫存均有上升，但擴張速度放緩。

價格方面，受金屬、原油等原物料價格上漲的影響，4月份製造業原物料購進物價指數重回50榮枯線以上，為六個月來最高。但由於競爭激烈，企業議價能力仍偏弱，出廠價格指數在收縮區間微升，企業獲利空間仍受到壓縮。

預期方面，受訪企業對未來一年的市場前景仍充滿信心，但部分企業擔心成本上揚和競爭加劇，導致生產經營預期指數在擴張區間小幅下行，為2024年最低。