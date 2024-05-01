港虛擬幣現貨ETF 上市首日兩樣情

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香港各方對虛擬資產的看法

由大陸公募基金旗下香港子公司：博時國際、嘉實國際、華夏基金（香港），分別發行的六檔比特幣及以太幣現貨ETF，4月30日登陸港交所，成為亞洲首批上市的虛擬資產現貨ETF產品。上市首日，三檔比特幣ETF全數上漲，但其餘三檔以太幣ETF均下跌。

綜合港媒報導，4月30日上市的博時HashKey比特幣ETF、嘉實比特幣ETF、華夏比特幣ETF分別收漲1.8％、1.6％、1.5％。博時HashKey以太幣ETF、嘉實以太幣ETF、華夏以太幣ETF分別收跌0.4％、0.7％、0.8％。上述六檔ETF，首日成交額合計約8,760萬港幣。香港虛擬資產現貨ETF向香港專業投資者和散戶開放，但目前大陸投資者無法參與買賣。

這六檔虛擬幣現貨ETF於4月30日舉行掛牌儀式，除了三家發行商代表以外，香港財經事務及庫務局副局長陳浩濂、香港證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀等人均出席。

陳浩濂在儀式中指出，港府針對虛擬資產交易平台以外的相關業務研究合適規管措施，相關公眾諮詢期已結束，共收到約70份回應，會盡快向立法會提交草案。

蔡鳳儀表示，目前香港有效的監管可降低營運虛擬資產組合的潛在風險，但不可免除虛擬資產價格波動大的風險，因此特別強調，香港證監會對虛擬資產ETF的認可，絕對不等同該會支持相關虛擬資產，或鼓勵大眾進行相關投資。提醒虛擬資產相關產品不適合所有投資者，「幣圈一天，人間一年」，只有對其充分瞭解，而且能承受其風險的人士，才應該考慮相關產品。

嘉實國際CEO兼CIO（投資長）韓同利表示，目前大陸投資者未能買賣虛擬資產現貨ETF，預期未來可能會開放，相信香港發行上述產品應該是得到上層支持。香港作為特區，可先試先行，配合很多政策優惠，畢竟香港在金融創新方面一直引領全球。