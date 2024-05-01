拚產業升級 陸央企推大規模設備更新

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大陸拚經濟，鎖定產業升級和綠能轉型措施。大陸國資委4月28日召開中央企業大規模設備更新工作推進會指出，要求大陸央企「一企一策」制定相關工作方案。地方政府則開始持續推出汽車、家電「以舊換新」政策活動，發放補貼和紅包帶動綠色消費。

證券時報4月30日引述大陸國資委主任張玉卓表示，大規模設備更新是推動技術變革和產業升級的先決條件，是拉動國民經濟增長的有力措施，以及企業塑造發展優勢的重要機遇，需加快推動先進設備更新，聚焦提升效率效益、先進產能、自主可控能力提升，加強與全球先進水準對標，更新一批高技術、高效率、高可靠性的先進設備。

會議強調，要加快推動數位化轉型，大力推進「智改數轉網聯」、智慧製造裝備應用、數位基礎設施建設，加快人工智慧（AI）等新技術與製造全過程、全要素深度融合；加快推動綠色化改造，加強綠色裝備推廣和設備能效管理，加強與平台公司對接，形成產品從研發製造到回收利用的良性循環。

另外，要加大老舊裝置改造、安全技術應用和安全裝備應用力度；加快強化有效供給，裝備製造企業要加大新型裝置設備研發推廣力度。而會議要求，央企聚焦自主可控能力提升等原則，可優先選擇一批設備儘快更新改造。

另一方面，大陸各地開始就綠色轉型升級推出獎勵機制，並刺激內需消費。蘇州4月30日宣布，推出汽車、家電「以舊換新」政策活動，總補貼額人民幣（下同）1.2億元。

蘇州市政府表示，本次購車補貼消費紅包總額達1億元，其中「以舊換新」和「直接新購」各5,000萬元。消費者購車之後，最高可領6,000元數位人民幣消費紅包補貼。至於，家電方面，以舊換新補貼總額為2,000萬元，購買制定產品將給予立減補貼10％，單筆最高補貼1,500元。