新供應鏈崛起 陸稀土業慘虧

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稀土產業出口過往作為中國大陸應對美日歐等國的途徑之一，近來卻在各國積極推展新興供應鏈下，導致中國大陸相關企業盈餘銳減。2024年第一季中國稀土資源科技公司營收重挫81.9％，虧損達人民幣（下同）2.89億元。

中國控制全球稀土產量近9成，掌握稀土供應鏈的命脈。此前，美國偕同盟友加強對中國半導體出口管制下，中國曾於2023年11月宣布，加強稀土的出口管理，擬要求企業提交出口稀土的種類和目的地。此舉被認為是中國反制西方的一環，同時在舊金山「習拜會」前尋求增加外交籌碼。

日經亞洲新聞引述中國稀土集團旗下的中國稀土資源科技公司數據顯示，2023年公司營收年減5.4％，淨利潤年減45.7％；2024年第一季，公司淨利潤更大減81.9％，虧損2.89億元，為盈轉虧。

該公司指出，稀土行業正在經歷全球加速整合和結構調整的基礎階段，導致價格下跌，侵蝕公司利潤。

另外，中國稀土產量龍頭中國北方稀土（集團）高科技公司數據則顯示，2023年公司淨利潤大減60％至23.7億元，歸因於美國、澳洲、寮國、緬甸和非洲等國家積極布局獨立於中國之外的供應鏈，導致中國大陸的行業地位受到不同程度的衝擊。

報導稱，各國現正積極建立礦物供應鏈，降低對中國的依賴。譬如，日本首相岸田文雄將於5月啟程訪問巴西和巴拉圭，此行將由50家日企代表隨行，聚焦於重要礦物和能源合作議題，預計簽署50多項備忘錄。其中，東芝、雙日等日企將與巴西的大型礦山企業就使用稀有金屬的新一代電池展開合作。