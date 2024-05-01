Q1華為淨利 年增逾5倍

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大陸資通訊設備大廠華為繳出被美國制裁以來，最好的第一季業績。

華為4月30日公布，2024年第一季營收年增36.66％至人民幣（下同）1,784.5億元，淨利年增564％至196.5億元，淨獲利率高達11％。市場分析，受惠於手機業務強勢回歸，華為盈利能力大增。

綜合陸媒4月30日報導，2020年第一季，華為營收1,822億元，淨獲利率7.3％。此後受到美國制裁影響，該公司營收與淨利持續下滑。2023年第一季，華為營收1,321億元，淨獲利率僅2.3％，創十年新低。

2024年第一季，華為並未披露各項業務的營收情況，但從業務表現來看，第一季淨獲利率大幅提升，與終端業務營收大增有關。

另外，華為4月30日宣布，將於5月7日在杜拜舉行創新產品發表會，屆時將推出的產品包括：新款可穿戴設備、全新MateBook系列筆電、全新MatePad系列平板電腦。華為Pura 70是否會在國際市場推出，或是像Mate 60設備一樣只限大陸市場銷售，備受市場關注。

市場人士分析，華為已在美國制裁常態化下找到最佳生存方式。2024年，華為終端發表產品的節奏明顯加快，近期相繼推出Pura 70系列手機，以及問界新M5汽車等許多新產品。2024年被視為華為終端的全面回歸之年，該公司在市場與產品策略上變得更大膽。

深度科技研究院長張孝榮表示，如果Pura 70系列手機能夠在用戶體驗、性能表現等方面，符合甚至超越消費者期待，就非常有可能延續2023年Mate 60系列手機的熱度。但從全球來看，由於華為面臨的特定國際環境，其在全球市場的推廣和銷售大幅縮水。