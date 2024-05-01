陸六大行Q1獲利 僅交行成長

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截至4月29日，大陸國有六大行的2024年第一季財報全都出爐。數據顯示，除了交通銀行第一季淨利潤略有增長，其他包括工商銀行、中國銀行、建設銀行、農業銀行、郵儲銀行的第一季獲利均下跌，跌幅1％～2％之間。

市場人士分析指出，受大陸政府連番降息影響，加上存量房貸利率下調，拖累大陸六大行淨息差全數繼續收窄，且幅度擴大。造成銀行收入動力下降，獲利亦下滑。

綜合陸媒報導，首先交行4月26日公布的第一季財報顯示，當期營收人民幣（下同）670.59億元，年減0.03％；淨利249.88億元，年增1.44％。第一季不良貸款餘額1,083.77億元，較2023年末增加26.89億元，增幅2.54％。

工行4月29日公布的財報也顯示，第一季營收2,101.65億元，年減3.8％。淨利876.53億元，年減2.78％。期內不良貸款餘額3,708.88億元，較2023年底增加173.86億元。

中行第一季營收為1,608.18億元，年減3.01％；淨利559.89億元，年減2.9％。第一季不良貸款總額為2,585.79億元，不良貸款率1.24％，比2023年末下降0.03個百分點。建行第一季營收為2,009.28億元，年減2.97％。淨利868.17億元，年減2.17％。

農行第一季營收1,860.21億元，年減1.76％。淨利703.86億元，年減1.63％。截至3月底，農行不良貸款餘額3,153.25億元，比2023年末增加145.65億元。而郵儲銀行第一季營收894.3億元，年減1.44％；淨利259.26億元，年減1.35％。