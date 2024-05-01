日圓貶不停 換匯需求爆量

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公股銀日圓換匯爆量

國人瘋日本旅遊，4月29日日圓兌美元一度跌破160日圓價位，加大民眾日圓換匯需求，就怕錯過34年來最好的價格，甚至有不少國人尚未安排赴日，提早換匯大撿便宜，公股銀行換匯超夯，三商銀日圓換匯爆量，日均量翻倍成長。

哈日族喜迎日圓對新台幣0.2元的超甜換匯點。公股銀指出，臨櫃換匯量比平時大增，據銀行統計，第一銀行29日當天，結購日圓存款金額高達27億日圓，為4月日平均的2.5倍，當日申購日圓現鈔為2.8億日圓，也是4月日平均的3.1倍。

華銀指出，上周4月22日到26日，日圓現鈔銷售量約2.8億日圓，與前一周4月15日至19日同期相比，總銷售量小幅衰退約7％，但29日現鈔銷售量1.5億日圓，又較前一營業日銷售量0.63億日圓大增138％；彰銀上周五起日圓換匯就呈現爆量，且自4月22日至29日，民眾每次平均換匯高達約30萬日圓。

但日圓0.2元價格其實出現在上周末和周一的非營業時間，臨櫃換匯很可能錯過最甜價格，透過如臺銀、兆豐銀提供非營業時間24小時的線上結匯服務，線上匯率即時調整，在線上選取要換的日圓數量，再選擇取鈔分行，即可在一個工作天後現場取鈔，實測顯示兆豐銀匯率又比臺銀略低。

公股銀指出，雖然線上結匯非常方便，但尚未成為主流，使用率只有1成左右，大部分民眾還是習慣等到銀行開門、臨櫃換現鈔。

彰銀分析，短期內國際美元維持強勢，壓抑亞幣整體表現，加上今年國內出口好轉，換匯需求有助相對支撐新台幣走勢，因此短期內日圓兌新台幣匯率呈偏弱震盪，但由於主要央行貨幣政策及全球通膨發展變數仍大，加以日圓貶值過度恐傷及日本民眾的購買力，使日本央行可能進場干預，增加匯市走向的不確定性，建議有需求者可逢低分批買入。

華銀建議，民眾可逢低分批買入降低購買成本，先存入外幣存款當有外幣現鈔需求時即可從戶頭領取，此時銀行僅會對購買現鈔收取現鈔賣匯價和即期賣匯價的差額，不僅可賺得存款利息也有分批降低成本的好處。