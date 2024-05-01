日圓甜甜價 旅日刷卡額倍增

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日圓匯率近期屢創新低，不僅銀行日圓換匯量明顯暴衝，有旅日回饋的信用卡，更可見在日本刷卡消費金額較去年翻倍成長。銀行業者表示，這波赴日賞櫻潮後緊接著暑假將至，預期隨日圓匯率持續在低檔區，可望吸引更多民眾先行換匯，甚至拉高申辦旅日消費回饋的辦卡量。

受惠國人赴日旅遊盛行及日圓走貶，北富銀統計其信用卡第一季在日本實體消費較去年同期成長近170％，2月因農曆年節因素單月較去年同期成長更高達270％，且民眾刷日圓主要消費類別，包含百貨、免稅店及藥妝便利商店等；玉山卡至今年4月底在日本當地累積刷卡金額，較去年同期成長逾10％，主要消費類別為百貨、旅館、旅行社及餐館等消費。

國泰世華銀今年3月祭出日本實體消費3.5％回饋，在日本刷卡帶動下，其信用卡首季海外消費較去年同期成長65％，日本消費更是同比成長200％。

玉山Wallet電子支付也與日本PayPay合作，是目前唯一可在PayPay綁定信用卡支付的台灣電支機構，近一個月交易量也較第一個月上線時成長量逾10倍。

台新銀指出，4月適逢清明連假與日本賞櫻潮，國人旅日刷卡量能持續攀升，因應日圓匯率來到0.2元，日圓雙幣卡的低點換隨時刷，因避免匯差的特性吸引客戶申辦，相較其他幣別如歐元、美元，申辦量有3倍的成長，更奪下近期申辦最踴躍的卡別。

換匯方面，玉山銀行4月29日的日圓線上換匯即期賣出價達0.206元以下，單日交易量是即期賣出價0.215元價位時的5倍，可見民眾搶換日圓甜甜價的盛況；北富銀觀察觀察4月日圓日均換匯量較3月成長6％，較去年同期成長134％；台新銀觀察Richart數位帳戶4月日圓換匯量與3月相比成長逾3成，較去年同期則成長近3倍。